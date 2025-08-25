Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España; Buitrago y Egan, en el top-10

El ciclista francés David Gaudu (Groupama – FDJ) cobró revancha este lunes en la Vuelta a España al imponerse en la tercera etapa, de 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, en territorio italiano, donde pasó a acompañar en el liderato de la competencia al danés Jonas Vingegaard (Team Visma). Los colombianos Santiago Buitrago (Bahrain) y Egan Bernal (Ineos) también cumplieron una grata actuación al pelear por el triunfo de la exigente fracción, en la que finalmente se ubicaron séptimo y octavo, respectivamente.

En la subida final, de cuarta categoría, y rumbo a la meta, limitó las opciones de los sprinters puros. Fue allí, luego de una gran batalla con un grupo de unos 20 ciclistas, donde Gaudu hizo la diferencia para lograr la victoria luego de 2 horas, 59 minutos y 24 segundos. Fue su triunfo 13 como profesional del galo de 28 años, quien en la jornada del domingo había sido tercero en Limone Piemonte. Puede leer: Los ciclistas colombianos que estarán presentes en la Vuelta a España-2025 Por mejor posición en las fracciones disputadas, Vingegaard se mantiene en el liderato, pero con el mismo tiempo del francés. Lo de Buitrago y Egan también es de admirar. Con grandes compañeros que los arropan, los representantes nacionales evidencian ambición triunfal.