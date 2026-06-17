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Wout Van Aert causa baja para el Tour de Francia por lesión en el codo

Wout Van Aert, ciclista gandor de 10 etapas en el Tour de France, no podrá estar en la segunda grande del año por una lesión en el codo, así lo confirmó su equipo el Visma-Lease.

  • Wout Van Aert es triple campeón mundial de ciclocros. FOTO: GETTY
    Wout Van Aert es triple campeón mundial de ciclocros. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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El ciclista belga Wout Van Aert no participará en el Tour de Francia (4-26 de julio) debido a una lesión en el codo mal curada, anunció el miércoles su equipo Visma-Lease a bike.

Vencedor de diez etapas de la Grande Boucle, el corredor de 31 años abandonó el pasado viernes el Tour Aura (Auvernia-Ródano-Alpes, antes conocido como Dauphiné) antes de la 6ª etapa debido a esta misma lesión.

Van Aert se impuso el pasado abril en la París-Roubaix y ganó en 2022 la clasificación por puntos del Tour.

“Pocos días antes del Tour Aura, Van Aert se cayó durante un entrenamiento. Durante la carrera se desarrolló una infección inesperada en la herida de su codo, que lo obligó a abandonar”, indicó la formación ciclista neerlandesa en un comunicado.

“Por supuesto es una gran decepción. El Tour de Francia es uno de mis objetivos principales cada año”, lamentó el triple campeón mundial de ciclocrós, citado en el comunicado.

“De acuerdo con el equipo, hemos llegado a la conclusión de que no era realista, en este punto, tomar salida en el Tour de Francia”, lamentó el belga, que espera “poder recuperar el mejor nivel más adelante en la temporada”.

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El Visma pierde así a uno de los mejores lugartenientes para el danés Jonas Vingegaard, que busca su tercer título en el Tour.

Lea también: Ruta Medellín despertó a la ciudad con miles de historias de superación y una masiva participación

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