Ruta Medellín despertó a la ciudad con miles de historias de superación y una masiva participación

La mañana de este domingo se pintó de colores: familia, amigos y motivos inspiradores para demostrar que en Medellín todo tiene un propósito. No amanecía aún y el cielo tenía su tono azul rey de las 5:00 a.m., cuando ya se veían desde lejos y sobre la Avenida Oriental algunos ciclistas mover sus piernas como piñones rumbo al Edificio Inteligente, desde donde saldría el evento. En sus espaldas resaltaban las letras MDE. Alrededor de las 5:40 a.m., ya se posicionaban más de 3.500 ciclistas de todas las categorías, municipios de Antioquia y otras partes del país, listos para dar inicio a la carrera. Algunos pedaleaban acompañados y otros, aunque solos en la bici, tenían el apoyo de quienes los aman.

Nada es un límite

Al borde de la línea de salida se encontraba Alonso de Jesús Montoya, un ciudadano de Versalles (Antioquia), quien compartió el motivo por el que estaba allí desde antes de las 6:00 a.m.: “Estoy despachando a un hijo que está en la carrera. Mi expectativa es que le vaya bien, él se divierte mucho en el oficio”, dijo luego de sonreír junto con los demás acompañantes. La juventud también se hizo presente en la carrera. Juan Diego Mejía, de 15 años, lleva tres practicando este deporte y se preparó durante dos meses para este día. Manifestó: “Mi expectativa es llegar a la meta y tener buenas sensaciones que me ayuden a seguir mejorando en el deporte”. También le puede interesar: Tesa: María Camila Maturana rompió el récord nacional de los 100 metros que duró casi 21 años No siempre la suerte está del lado necesario. A pocos minutos de la salida, a Juan Felipe Arango se le pinchó el neumático de la llanta delantera. Sin pensarlo dos veces, abandonó la fila, desmontó su bici y sacó la pipeta de CO₂, pero antes de usarla no encontraba la válvula. ¡10!, ¡9!, ¡8!... se acabó la cuenta regresiva y la bici seguía en una sola llanta. Todos salieron. “¿¡Tienen válvula!?”, preguntó Arango entre el ruido de la salida a quienes parecía conocer. Logró hacer el cambio del neumático, se pasó por la valla nuevamente y se unió rápidamente al pelotón.

Familia que corre unida

A las 6:30 a.m., los atletas se preparaban para iniciar su recorrido. Participantes de 15K, 10K y 5K se alistaban en el corredor para cumplir con la cita que se habían propuesto para esta mañana de domingo, que se tornaba un poco fría. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el calor de la familia se mostrara dentro de la multitud. Parejas, amigos, hermanos y hasta los “peludos” hicieron presencia en la jornada de deporte, como Jager, que al lado de su cuidadora, María Ruíz, se preparaba para correr 5K. Lea además: Habla Ronal Longa: “Si ya bajé de 10 segundos en los 100 metros, lo puedo lograr muchas veces más” “Lo más bonito de este deporte es poderlo hacer con la familia y disfrutar; Jager hace toda la carrera, es súper juicioso y no le gusta tomar agua hasta que llega”, dijo María. Lucas, su hijo, también se pronunció: “Hoy no tengo expectativas, solo quiero participar y disfrutar con ellos”.

Hasta Spiderman se le midió