Ximena Restrepo: la Gacela de Bronce que aprendió a leer el viento para abrazar la gloria olímpica

Existe en el inventario de lo invisible un capítulo dedicado a los seres que habitan el umbral del dolor. No son dioses, aunque su voluntad lo sugiera, ni son bestias, aunque su resistencia sea inhumana. Son aquellas que, como Ximena Restrepo Gaviria, nacieron con el don de la zancada eterna. Antes de ser bautizada por la historia como la Gacela de Bronce, Ximena fue una niña que aprendió a leer el viento en los palos de mango y guayaba de Envigado.
En aquel entonces, el mundo no era una pista de tartán, sino un reino de tierra y libertad donde la única ley era llegar primero al árbol más alto. Su infancia fue un preludio de felicidad absoluta, un tiempo donde sus pies no conocían el cronómetro y su única preocupación era que el llamado de su madre no interrumpiera el juego en las calles destapadas de una Antioquia que aún olía a campo. Nació en el 69, una época donde Medellín no se sentía convulsionada para una niña que crecía en una casa finca, corriendo todo el día bajo el sol.