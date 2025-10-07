Dos oros, una plata y Récord Mundial para el pesista colombiano Yeison López en Mundial de Noruega

El pesista colombiano Yeison López brilló este martes en Forde, Noruega, durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas al conquistar el oro y Récord Mundial en arranque, la plata en envión y el oro en el total de la categoría 88 kilogramos. En el movimiento del arranque, López logró un peso de 173 kilogramos, que lo ubicó como líder indiscutido y en el segundo intento buscó el Récord Mundial con 177 kilogramos, alcanzando el objetivo con determinación. Luego, trató de aumentar su marca solicitando 180 kilos, pero no alcanzó a hacer limpio el movimiento. Le puede interesar: Deportistas protestaron por recorte del presupuesto, pero el gobierno Petro sigue sin dar respuestas

En el envión, Yeison comenzó con un intento no válido de 205 kilogramos, pero redireccionó el camino en la segunda salida al conseguir los 205. Su tercera salida representó un récord mundial, en ese momento, al alcanzar los 210 kilogramos, pero el norcoreano Kwang Ryol Ro lo superó con 211 y 215, respectivamente. Esto llevó al colombiano a quedarse con la medallas de plata en el envión y unidos los dos registros le permitieron colgarse el oro en el total con 387 kilogramos. Kwang fue segundo en el total con 377 kilos y el moldavo Marin Robu fue tercero con 369.

El Comité Olímpico Colombiano resaltó que Yeison llegaba a este certamen luego de registrar el Récord Mundial de arranque en el pasado Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que tuvo lugar en Cali. Durante ese torneo, López lideró el arranque, fue segundo en el envión y primero en el total.

Asimismo, durante la temporada pasada, López brilló en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas en Tailandia, en la categoría de los 89 kilogramos, cuando consiguió, para ese momento, el Récord Mundial de arranque con 182 kilogramos, en aquella participación terminó con el oro en el arranque, la plata en envión y total junto a su cupo a los Juegos Olímpicos París 2024. En las justas de París ganó medalla de plata, siendo uno de los cuatro medallistas que tuvo el país. Con presea de plata junto a Ángel Barajas (gimnasia artística) y Mari Leivis Sánchez (halterofilia); mientras que Tatiana Rentería (lucha) consiguió bronce.



