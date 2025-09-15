Alkomprar abrió convocatoria de empleo a nivel nacional y en varias ciudades del país: estas son las vacantes

Si está buscando empleo en el sector retail o en ventas de tecnología, esta puede ser su oportunidad. Alkomprar, una de las compañías más reconocidas en el mercado colombiano, abrió nuevas vacantes a nivel nacional. Las oportunidades están disponibles en Bogotá, Cali, Pasto, Bucaramanga y Villavicencio, entre otras ciudades estratégicas para la marca.

Los cargos disponibles abarcan asesores comerciales en diferentes categorías de producto, cajeros, auxiliares de bodega y técnicos mecánicos. Estas posiciones buscan reforzar la atención en tiendas físicas y respaldar el servicio al cliente.

