Alkomprar abrió convocatoria de empleo a nivel nacional y en varias ciudades del país: estas son las vacantes

La cadena de tecnología Alkomprar anunció nuevas ofertas de trabajo en ciudades como Bogotá, Cali, Pasto, Bucaramanga y Villavicencio.

  Alkomprar busca asesores comerciales, cajeros y auxiliares de bodega en varias ciudades del país. FOTO: CORTESÍA
    Alkomprar busca asesores comerciales, cajeros y auxiliares de bodega en varias ciudades del país. FOTO: CORTESÍA
  • La cadena de tecnología Alkomprar abrió oportunidades laborales en diferentes regiones del país. FOTO: GETTY
    La cadena de tecnología Alkomprar abrió oportunidades laborales en diferentes regiones del país. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
15 de septiembre de 2025
bookmark

Si está buscando empleo en el sector retail o en ventas de tecnología, esta puede ser su oportunidad. Alkomprar, una de las compañías más reconocidas en el mercado colombiano, abrió nuevas vacantes a nivel nacional. Las oportunidades están disponibles en Bogotá, Cali, Pasto, Bucaramanga y Villavicencio, entre otras ciudades estratégicas para la marca.

Los cargos disponibles abarcan asesores comerciales en diferentes categorías de producto, cajeros, auxiliares de bodega y técnicos mecánicos. Estas posiciones buscan reforzar la atención en tiendas físicas y respaldar el servicio al cliente.

Requisitos para aplicar a las vacantes de Alkomprar

La cadena de tecnología Alkomprar abrió oportunidades laborales en diferentes regiones del país. FOTO: GETTY
La cadena de tecnología Alkomprar abrió oportunidades laborales en diferentes regiones del país. FOTO: GETTY

Entre los requisitos generales se destacan:

- Formación técnica o tecnológica en áreas comerciales, administrativas o afines.

- Experiencia mínima de un año en ventas, servicio al cliente o manejo de crédito.

- Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial, incluidos fines de semana y festivos.

Para cargos operativos, se valoran conocimientos en logística, despacho de mercancía y manejo de sistemas como SAP.

Perfiles requeridos en la convocatoria de Alkomprar

Los perfiles más solicitados corresponden a asesores con experiencia en ventas de tecnología, electrodomésticos, automotores y cuidado personal, además de profesionales con habilidades en negociación, comunicación y orientación al servicio.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo de Alkomprar?

Quienes deseen postularse deben ingresar a Magneto Empleos – Alkomprar. Allí encontrarán el detalle de cada vacante y el formulario de inscripción para completar el proceso.

