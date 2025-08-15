¡Aproveche! Intelcia tiene más de 1.000 ofertas de empleo en Bogotá: ¿cómo postularse?

Intelcia, una de las compañías líderes en el sector de BPO, call center y telemercadeo, anunció la apertura de más de 1.000 vacantes laborales para trabajar en Bogotá y municipios aledaños. La multinacional, con presencia en África, Europa y América, busca atraer talento en áreas clave como ventas, servicio al cliente, administración y oficina.
Esta compañía cuenta con más de 40.000 colaboradores en todo el mundo, impulsada por la innovación, la tecnología y las personas. Si busca una oportunidad para crecer profesionalmente en un entorno dinámico y retador, estas ofertas representan una puerta abierta al desarrollo.
