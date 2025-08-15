x

¡Aproveche! Intelcia tiene más de 1.000 ofertas de empleo en Bogotá: ¿cómo postularse?

La multinacional del sector BPO busca talento en áreas como call center, ventas, servicio al cliente y administración. Conozca el paso a paso para aplicar.

  Trabajadores de Intelcia en áreas de call center, ventas y atención al cliente. FOTO: GETTY
    Trabajadores de Intelcia en áreas de call center, ventas y atención al cliente. FOTO: GETTY
  Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY
    Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 12 horas
Intelcia, una de las compañías líderes en el sector de BPO, call center y telemercadeo, anunció la apertura de más de 1.000 vacantes laborales para trabajar en Bogotá y municipios aledaños. La multinacional, con presencia en África, Europa y América, busca atraer talento en áreas clave como ventas, servicio al cliente, administración y oficina.

Esta compañía cuenta con más de 40.000 colaboradores en todo el mundo, impulsada por la innovación, la tecnología y las personas. Si busca una oportunidad para crecer profesionalmente en un entorno dinámico y retador, estas ofertas representan una puerta abierta al desarrollo.

Le puede interesar: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

Sectores con mayor demanda de personal

Conoce las ofertas de empleo
Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY
Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY

Las ofertas se concentran principalmente en:

1- Call center, telemercadeo y BPO: cargos enfocados en atención de clientes, soporte y ventas telefónicas.

2- Ventas: perfiles comerciales con habilidades de negociación y cierre de ventas.

3- Servicio al cliente y afines: puestos para la gestión y resolución de solicitudes de usuarios.

4- Administración y oficina: roles de apoyo operativo y administrativo.

Intelcia se caracteriza por ofrecer un ambiente laboral que promueve el crecimiento profesional, el aprendizaje continuo y la innovación. “Creemos que cuidar a nuestra gente es la clave para liberar todo su potencial. Aquí cada voz se escucha, cada idea cuenta y cada talento encuentra su lugar para crecer”, destaca la compañía en su lading de Magneto.

Lea más: Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

Ofertas de empleo más destacadas en Intelcia

Conoce las ofertas de empleo

Asesor de Cobros en Call Center

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Realizar gestiones de cobro a clientes con deudas vencidas.

- Negociar y establecer acuerdos de pago.

- Mantener la información actualizada de cada gestión realizada.

- Brindar un servicio al cliente excepcional.

Requerimientos:

- Mínimo 6 meses de experiencia en cobros de cartera.

- Habilidades de comunicación excepcionales.

- Capacidad para trabajar bajo presión.

- Fuerte orientación al cliente.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados 44 horas semanales.

Aplique aquí.

Experto en migración linea española

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000.

Responsabilidades:

- Atender y asesorar a los clientes de forma telefónica sobre nuestros productos y servicios.

- Realizar seguimiento y gestión de ventas asegurando la satisfacción del cliente.

- Cerrar ventas directamente con los clientes por línea inbound.

- Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses como asesor de ventas en call center.

- Habilidad para el cierre de ventas directas.

- Disponibilidad para trabajar de madrugada de lunes a viernes y dos sábados al mes.

- Jornada de 46 horas semanales.

- Educación mínima de Bachillerato completo.

Postúlese acá.

Agente De Ventas Call Center Madrugada

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Generar ofertas de productos y servicios vía telefónica.

- Realizar seguimiento de ventas y asegurar satisfacción del cliente.

- Trabajar en equipo para cumplir y superar objetivos comerciales.

Requerimientos:

- Experiencia de 6 meses como asesor de ventas en Call Center.

- Capacidad para realizar cierres de ventas exitosos.

- Habilidad para manejar ventas en frío y objeciones.

- Excelentes habilidades de negociación.

- Disponibilidad para trabajar de Lunes a Viernes 40 horas semanales.

Envíe la hoja de vida acá.

Asesor de Seguros – SAC

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000.

Responsabilidades:

- Atender llamadas telefónicas para el portafolio de HDI SEGUROS

- Asegurar la satisfacción del cliente con atención cálida y profesional

- Resolver consultas y problemas de manera efectiva

- Mantener actualizada la información del cliente en el sistema

- Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Seis meses de experiencia en call center preferiblemente en seguros o sector financiero.

- Habilidades comunicativas y escucha activa.

- Orientación a resultados efectivos.

- Capacidad de trabajo en equipo y flexibilidad.

Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes de Intelcia?

El proceso de aplicación es 100% virtual y se realiza a través de Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Ingrese a la página oficial de Intelcia en Magneto Empleos.

2- Revise la lista completa de vacantes y filtre por ciudad o área de interés.

3- Seleccione la oferta que más se ajuste a su perfil y haga clic en “Postularme”.

4- Cree una cuenta o inicie sesión en Magneto para completar el registro.

5- Adjunte su hoja de vida y confirme su postulación.

Conozca también: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Utilidad para la vida