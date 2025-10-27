El colegio, lugar ideal para fortalecer las habilidades blandas que definen el éxito profesional en un 85%

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford, el 85 % del éxito laboral depende de competencias interpersonales, mientras que solo el 15 % está ligado al conocimiento técnico. Por ese motivo, la escuela se convierte en el primer escenario para cultivar las habilidades que determinarán el futuro profesional y personal de los estudiantes.
La Fundación Botín ha encontrado que los niños entre 5 y 9 años que trabajan la inteligencia emocional mejoran en empatía, generosidad y colaboración. A su vez, la Sociedad para la Investigación del Desarrollo Infantil estima que el entrenamiento en habilidades socioemocionales puede aumentar el rendimiento académico hasta en un 11 %.
Y es que, un nuevo programa escolar en Medellín está demostrando que el éxito futuro no se mide solo por las notas, sino también por la capacidad de comunicarse, colaborar y gestionar las emociones. Se trata de “Vermont Skills”, un programa del Vermont School, que busca fortalecer las habilidades blandas desde las primeras etapas escolares para formar ciudadanos empáticos, creativos y resilientes.
