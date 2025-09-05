x

Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

Para reducir la brecha, la Academia Henry ofrece un curso gratuito de inteligencia artificial del 16 al 18 de septiembre, con 2.000 cupos disponibles. Le contamos cómo inscribirse.

  El déficit de talento en Colombia impulsa iniciativas gratuitas de capacitación en inteligencia artificial para responder a la creciente demanda laboral. FOTO: EL COLOMBIANO
    El déficit de talento en Colombia impulsa iniciativas gratuitas de capacitación en inteligencia artificial para responder a la creciente demanda laboral. FOTO: EL COLOMBIANO
  • La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido en las empresas que entre los ciudadanos, lo que genera nuevas oportunidades de formación gratuita. FOTO: CORTESÍA
    La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido en las empresas que entre los ciudadanos, lo que genera nuevas oportunidades de formación gratuita. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

Colombia enfrenta un desafío importante para adaptarse a las nuevas demandas empresariales entorno al ecosistema tecnológico. De acuerdo con el AI Readiness Index, el país se ubica en el puesto 55 a nivel mundial, con un puntaje de 59,3 sobre 100, lo que evidenció que aún hay camino por recorrer en la adopción de inteligencia artificial (IA) y economía digital.

La brecha entre la demanda y la oferta de talento es evidente. Según estimaciones de la Fundación Corona, hacia finales de 2025 el país requerirá más de 162.000 profesionales en tecnologías de la información para suplir las necesidades del mercado laboral.

Le puede interesar: Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

¿Cómo están las empresas colombianas frente al uso de la IA?

La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido en las empresas que entre los ciudadanos, lo que genera nuevas oportunidades de formación gratuita. FOTO: CORTESÍA
La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido en las empresas que entre los ciudadanos, lo que genera nuevas oportunidades de formación gratuita. FOTO: CORTESÍA

El contraste es claro, pues el 70 % de las empresas en Colombia ya utiliza IA en áreas como atención al cliente, marketing y operaciones, apenas el 18 % de los ciudadanos ha probado estas herramientas. Esto ocurre pese a que el 92 % de la población cuenta con internet móvil, lo que muestra que la conectividad no siempre se traduce en productividad o empleabilidad.

La situación no solo se da en Colombia. El informe State of AI in Business 2025 reveló que apenas el 5 % de los proyectos piloto de IA en el mundo generan resultados financieros reales. El problema no radica en la tecnología, sino en la falta de talento preparado para implementarla de forma efectiva.

Lea más: Ruta N y Google lanzaron programa gratuito para formar a 5.000 personas en IA y nube

Formación gratuita en inteligencia artificial

La conclusión es clara, pues sin formación, no hay transformación. Ante esta realidad, los programas de capacitación gratuita son importantes para ampliar el acceso a las competencias que demanda el futuro laboral.

Por esta razón la Academia Henry brindará un curso gratuito de inteligencia artificial que se desarrollará del 16 al 18 de septiembre, con inscripciones abiertas hasta el 15 de septiembre.

En total, se habilitarán 2.000 cupos gratuitos para que los participantes aprendan a crear flujos automatizados con IA, aplicables tanto en sus trabajos como en emprendimientos o proyectos personales.

Los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace.

