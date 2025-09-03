Ruta N y Google lanzaron programa gratuito para formar a 5.000 personas en IA y nube

Medellín sigue apostando por convertirse en la capital tecnológica de América Latina. En ese camino, la Alcaldía anunció una alianza con Google Cloud, Ruta N y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) del Foro Económico Mundial, que permitirá que más de 5.000 habitantes de la ciudad y el área metropolitana accedan de manera gratuita al programa Google Cloud Career Launchpad, que les ayudará a potenciar sus carreras ante los futuros desafíos del mercado laboral.

El objetivo de esta estrategia es cerrar brechas digitales, potenciar el talento local y preparar a la ciudad para los retos de la economía digital. Según Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, se trata de un paso vital en el propósito de posicionar a Medellín como “la capital de la inteligencia artificial en América Latina”.

