Cambiar de trabajo o tener vacíos laborales no es un pecado: así puede explicarlo en una entrevista

En la vida profesional cambiar de empleo con frecuencia o tomarse una pausa profesional ya no debería verse como un problema. Sin embargo, sigue siendo un tema incómodo en muchas entrevistas.
Alejandro Motta, LinkedIn Top Voice y especialista en redacción de hojas de vida, afirmó que lo importante es mostrar cómo cada experiencia, incluso la más corta, suma a la trayectoria profesional. “No se trata de justificar cada movimiento, sino de demostrar cómo esas transiciones han fortalecido sus competencias y lo han llevado hasta donde está hoy”, explicó.
Le puede interesar: Ofertas laborales para técnicos y tecnólogos con sueldos de 3 millones de pesos