Éxito en el EmpleoFest Medellín: 173 empresas ofrecen más de 25.000 vacantes; así va el evento

“Un éxito total”, de esta manera han catalogado los organizadores del evento EmpleoFest 2025, el cual se vive hoy en el Gran Salón de Plaza Mayor, donde desde las 8:00 de la mañana cientos de personas han acudido en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En esta edición, el evento cuenta con la participación de 173 empresas ofreciendo en total 25.000 vacantes en diferentes sectores.
A media mañana, hacia las 11:00, la organización ya reportaba más de 6.800 postulaciones efectivas a las vacantes disponibles, lo que demuestra el alto interés de los ciudadanos por conectarse con el mercado laboral formal.
