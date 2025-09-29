Éxito en el EmpleoFest Medellín: 173 empresas ofrecen más de 25.000 vacantes; así va el evento

“Un éxito total”, de esta manera han catalogado los organizadores del evento EmpleoFest 2025, el cual se vive hoy en el Gran Salón de Plaza Mayor, donde desde las 8:00 de la mañana cientos de personas han acudido en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En esta edición, el evento cuenta con la participación de 173 empresas ofreciendo en total 25.000 vacantes en diferentes sectores. A media mañana, hacia las 11:00, la organización ya reportaba más de 6.800 postulaciones efectivas a las vacantes disponibles, lo que demuestra el alto interés de los ciudadanos por conectarse con el mercado laboral formal. Le puede interesar: Empleo Fest Medellín 2025 ofrecerá 10.000 vacantes formales: fecha, lugar y cómo participar

Un espacio para el talento y la conexión laboral

El EmpleoFest se consolida como el evento de empleabilidad más importante de Medellín. En esta tercera edición, además de las ofertas de empleo, los asistentes encuentran rutas de talento, mentoría en la construcción de la hoja de vida, entrenamientos y espacios de formación, todos orientados a facilitar el acceso al mundo laboral. “Queremos que las personas encuentren oportunidades reales, que conecten con su propósito y les permitan transformar su calidad de vida y abrir caminos hacia un futuro mejor”, destacó Alberto Hoyos, presidente de la Compañía de Galletas Noel y líder de la Mesa de Talento del CUEE. Por su parte, María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, señaló que la meta es ofrecer empleo formal y de calidad: “Nuestro propósito es claro: que las personas encuentren un empleo que no solo les brinde estabilidad, sino que también mejore de manera significativa su calidad de vida”. Lea más: ¡Empleos! Medellín cuenta con más de 20.000 oportunidades laborales, ¿cómo aplicar?

Una apuesta colectiva por la empleabilidad