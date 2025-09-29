Abatido señalado cabecilla de banda criminal ecuatoriana en una finca de Rionegro, Antioquia

Los hechos se registraron sobre las 6:30 de la mañana de este lunes en un predio ubicado en el sector Alto del Perro , de la vereda Cabeceras, cuando los uniformados se dirigían a hacer un operativo, pero sin ninguna orden de captura. Todo porque habían recibido información de que allí se estaban almacenando elementos sospechosos.

Un operativo contra el tráfico de armas dentro de una finca del corregimiento Llanogrande, en Rionegro , acabó con un cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros abatido y otras tres personas capturadas. De acuerdo con informes de inteligencia, los uniformados iban a hacer un allanamiento y al ser recibidos con fusiles, estos reaccionaron dando de baja al criminal extranjero.

Cuando se percataron de la presencia de los uniformados, de inmediato se produjeron disparos de fusil dentro de la finca y en la respuesta de los policías fue abatido alias El Ecuatoriano, quien sería uno de los principales enlaces de este grupo criminal en Antioquia, principalmente en lo que a la negociación de armas se refiere.

En días pasados, las autoridades tuvieron conocimiento de que en la propiedad había un extranjero que estaría traficando con armas para las estructuras criminales que delinquen en el Oriente antioqueño, por lo que decidieron hacer el allanamiento. Para ello habían coordinado entre la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía este procedimiento para la madrugada de este lunes.

Se conoció que alias El Ecuatoriano había estado en Bogotá y había llegado la semana pasada a este municipio del Oriente antioqueño para fortalecer las alianzas criminales, no solo en el tráfico de armas, sino en cuanto al negocio de las drogas a gran escala entre Colombia y Ecuador.

Los agentes del CTI de la Fiscalía avanzan en la inspección judicial al cuerpo sin vida de este cabecilla, quien se encontraba en el cartel de los más buscados de Ecuador, pero del que poco se tenía referencia en nuestro país.

Este no es el primer cabecilla de Los Choneros muerto en Colombia. El 6 de marzo de 2023 se presentó la muerte de Júnior Alexánder Roldán Paredes, alias JR, uno de los máximos líderes de este grupo armados y quien se encontraba prófugo de su país. Su fallecimiento ocurrió en la vereda El Mango, municipio de Fredonia, Suroeste antioqueño.