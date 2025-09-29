Mientras EE. UU. le quita la visa a Petro, su embajador se reúne con su “parcero”, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez

Como parceros se trataron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el encargado de negocios encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, tras la visita de este último con una delegación a la capital antioqueña.
“Gracias a mi parcero @FicoGutierrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña”, escribió McNamara en su cuenta de X.
A ese mensaje, Gutiérrez contestó en términos idénticos, igualmente afectuosos, por la misma red social: “Siempre Bienvenido a Medellín mi querido amigo y parcero Jhon MacNamara. La relación entre Colombia y Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo importante. Que nadie la destruya”, apuntó.