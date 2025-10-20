x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

TuBoleta busca profesionales en Bogotá para fortalecer sus áreas administrativas y de mercadeo, ¿cómo aplicar?

La empresa líder en venta de boletería busca profesionales en mercadeo, contabilidad y administración. Las ofertas laborales ofrecen modalidad híbrida y estabilidad laboral.

  • TuBoleta busca fortalecer sus equipos en mercadeo, contabilidad y administración con vacantes en Bogotá bajo modalidad híbrida. FOTO: iStock
    TuBoleta busca fortalecer sus equipos en mercadeo, contabilidad y administración con vacantes en Bogotá bajo modalidad híbrida. FOTO: iStock
  • La empresa colombiana con 25 años de experiencia en el mercado del ticketing requiere talento en áreas como mercadeo, contabilidad y administración. FOTO: GETTY
    La empresa colombiana con 25 años de experiencia en el mercado del ticketing requiere talento en áreas como mercadeo, contabilidad y administración. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
20 de octubre de 2025
bookmark

La compañía TuBoleta, reconocida por la comercialización de boletería y gestión de eventos, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales dirigidas a profesionales en distintas áreas por medio de la plataforma Magneto Empleos.

Dentro de los sectores con mayor demanda de talento se encuentran mercadeo y publicidad, contabilidad, administración y oficina. Todas las vacantes están ubicadas en Bogotá y ofrecen contratos a término indefinido, además de la posibilidad de trabajar en modalidad híbrida, combinando jornadas presenciales y remotas.

¿Por qué trabajar en TuBoleta?

La empresa colombiana con 25 años de experiencia en el mercado del ticketing requiere talento en áreas como mercadeo, contabilidad y administración. FOTO: GETTY
La empresa colombiana con 25 años de experiencia en el mercado del ticketing requiere talento en áreas como mercadeo, contabilidad y administración. FOTO: GETTY

TuBoleta resaltó en su presentación institucional que es una “compañía colombiana con 25 años en el mercado del ticketing”, manteniéndose como líder en la venta y distribución de boletería en el país.

Asimismo, recordó que, al ingresar al mercado colombiano, “marcó un hito porque agregó los canales digitales a la comercialización, convirtiéndose en uno de los primeros e-commerce en Colombia”.

Actualmente, la empresa continúa fortaleciendo su posición en el sector del entretenimiento, “buscando y ofreciendo la mejor experiencia de usuario, manteniendo el liderazgo en el sector y siendo la empresa que ha comercializado los espectáculos más importantes del país”, indicó TuBoleta.

Profesional en bienestar organizacional, capacitación y SST

Salario: 3.000.000 a 4.000.000.

Responsabilidades:

- Diseñar e implementar programas de bienestar laboral y calidad de vida.

- Brindar acompañamiento psicosocial individual y grupal a colaboradores.

- Apoyar procesos de capacitación, desarrollo de competencias y talleres psicoeducativos.

- Liderar campañas de salud mental, autocuidado y equilibrio vida-trabajo.

- Promover iniciativas de clima organizacional y fortalecimiento del sentido de pertenencia.

- Colaborar transversalmente con el área de Gestión Humana en procesos de desarrollo, selección y cultura.

Requisitos:

- Profesional en Psicología (con tarjeta profesional vigente).

- Mínimo 2 años de experiencia en bienestar organizacional, desarrollo o acompañamiento psicosocial.

- Conocimiento en estrategias de psicoeducación y formación grupal.

- Excelentes habilidades de comunicación, empatía y manejo de grupos.

- Disponibilidad presencial en el Movistar Arena, de lunes a viernes.

Aplique aquí.

Especialista en estrategia de audiencias

Salario: 6.000.000.

Responsabilidades:

- Desarrollar estrategias de segmentación basadas en datos de compra, navegación y comportamiento digital.

- Analizar tendencias de consumo en los diferentes verticales del entretenimiento.

- Diseñar perfiles y clusters de consumidores para personalizar campañas de marketing.

- Trabajar con equipos de CRM, performance y ventas para definir audiencias objetivo.

- Monitorear KPIs como frecuencia de compra, ticket promedio, retención y LTV.

- Implementar modelos de propensión y predicción de compra.

- Coordinar con equipos de BI / Data Science la integración de dashboards de audiencias.

- Diseñar estrategias de fidelización y engagement para usuarios.

Requisitos:

- Formación: Profesional en Mercadeo, Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ciencia de Datos o afines.

- Deseable: Especialización o maestría en Analítica, Ciencia de Datos o Marketing Digital.

- Experiencia de cuatro a seis años en audiencias, analítica de clientes o data marketing.

- Experiencia en ticketing, e-commerce, entretenimiento o retail digital.

Postúlese acá.

Especialista en experiencia web

Salario: 5.000.000 a 5.100.000.

Funciones:

- Administrar y actualizar el contenido de eventos, páginas de categorías, creación de landing pages y otros componentes del sitio desde el CMS.

- Realizar ajustes básicos en HTML y CSS para personalizar fichas de eventos o estructuras de contenido.

- Garantizar la correcta visualización de los contenidos en dispositivos móviles (responsive).

- Colaborar con producto y tecnología para proponer y ejecutar mejoras al journey de usuario.

- Configurar etiquetas mediante Google Tag Manager para optimización de conversiones.

- Realizar pruebas funcionales de navegación, visualización, carga y flujo de compra.

- Validar que la información cargada cumpla con estándares de conversión (CTA visibles, calendario funcional, precios claros, imágenes óptimas).

- Documentar flujos y coordinar con proveedores técnicos en caso de incidencias.

Envíe la hoja de vida.

Head de Planeación Financiera

Salario: 7.000.000 a 9.000.000.

Responsabilidades:

- Presentar informes financieros internos y externos.

- Realizar proyecciones de flujo de caja.

- Analizar indicadores financieros clave.

- Coordinar equipos financieros para asegurar el cumplimiento de objetivos.

- Asesorar en la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos:

- Título profesional en Contabilidad o Finanzas.

- Especialización/Maestría en Finanzas o campos afines.

- Más de seis años de experiencia en presentación de informes y proyecciones.

- Experiencia en cargos de coordinación o jefatura.

- Habilidades analíticas, liderazgo y comunicación.

Postúlese ahora mismo acá.

Coordinador de marketing

Salario: 5.000.000 a 6.300.000.

Responsabilidades:

- Coordinar agencias proveedores y equipos internos para asegurar eventos impecables.

- Gestionar presupuestos flujos de trabajo y reportes estratégicos.

- Traducir la estrategia en acciones de marketing 360° efectivas.

- Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas y la satisfacción de los fans.

Requerimientos:

- Título profesional en Mercadeo Comunicación Administración o campos relacionados.

- Más de 5 años de experiencia en marketing y coordinación de eventos conciertos o entretenimiento.

- Experiencia en trade marketing y medios de comunicación tradicionales y digitales.

- Capacidad para gestionar presupuestos análisis de datos y campañas.

- Nivel de inglés B2 para interactuar con stakeholders internacionales.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

Las personas interesadas en participar en los procesos de selección pueden postularse a través de la plataforma Magneto Empleos, portal oficial utilizado por la compañía para la gestión de talento.

Para hacerlo, se debe:

1- Ingresar al sitio web www.magneto365.com.

2- En el buscador, escribir “TuBoleta” o el nombre del cargo de interés.

3- Revisar las vacantes disponibles y seleccionar la oferta que se ajuste al perfil profesional.

4- Crear una cuenta o iniciar sesión para cargar la hoja de vida actualizada.

Finalmente, completar la postulación siguiendo las instrucciones del sistema.

El portal permite hacer seguimiento a las postulaciones y recibir notificaciones sobre el estado del proceso.

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida