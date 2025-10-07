Estudio reveló deficiencias de empresas en salud mental laboral: solo 12% la gestionan

La salud mental ya no es un tema marginal en las organizaciones de Latinoamérica y el Caribe: 5 de cada 10 empresas (58%) la consideran un pilar estratégico dentro de sus planes de negocio. Sin embargo, solo el 12% mide o gestiona de forma eficaz los riesgos psicosociales relacionados con el agotamiento laboral, una condición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como un problema global de salud mental en los lugares de trabajo.
El hallazgo se desprende del estudio “Redefiniendo la Salud Mental 2025”, elaborado por Mercer Marsh Beneficios, alianza entre las firmas Mercer y Marsh, parte del grupo Marsh McLennan (NYSE: MMC). La investigación encuestó a 746 organizaciones de países como México, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay y Puerto Rico.