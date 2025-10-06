x

Felicidad laboral: ¿una estrategia clave para reducir el 41 % la rotación de talento en Colombia?

La alta rotación laboral genera pérdidas de productividad y costos adicionales. Hoy, más del 72 % de los empleados valora el bienestar por encima del salario, y las empresas lo saben.

  • La felicidad laboral es una estrategia clave para reducir la rotación y mejorar la productividad en Colombia. FOTO: CORTESÍA BUK
  • Las empresas que miden la felicidad laboral fortalecen su cultura y logran mayor estabilidad en sus equipos. FOTO: CORTESÍA BUK
Johan García Blandón
Johan García Blandón
06 de octubre de 2025
La rotación laboral en Colombia alcanzó el 41 % en 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Esta cifra preocupa a las empresas por su impacto directo en la productividad, la cultura organizacional y los costos operativos. Ahora, más aún, con la escasez de talento, la felicidad laboral se convirtió en una herramienta estratégica para atraer y retener personal.

De hecho, más del 72 % de los trabajadores prioriza hoy en día el bienestar y el salario emocional por encima de la remuneración económica, de acuerdo con la consultora Tower Watson. Esto ha impulsado a las organizaciones a medir y gestionar activamente el bienestar de sus equipos.

Le puede interesar: Hasta el 38 % de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial, según informe

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">En el mundo laboral, la felicidad de los empleados va más allá de los derechos. Un estudio revela que el apoyo emocional es clave para su bienestar. <a href="https://t.co/wtAXkXdNDf">pic.twitter.com/wtAXkXdNDf</a></p>— Capital Humano (@CapitalHumanoEE) <a href="https://twitter.com/CapitalHumanoEE/status/1973810401361154126?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La felicidad laboral como indicador de competitividad

Las empresas que miden la felicidad laboral fortalecen su cultura y logran mayor estabilidad en sus equipos. FOTO: CORTESÍA BUK
Empresas de distintos sectores están adoptando herramientas para medir el nivel de felicidad y compromiso de sus colaboradores. Una de las más reconocidas es el ranking Building Happiness, impulsado por Buk, software integral de gestión de personas. Este sello certifica a las organizaciones como lugares de trabajo felices y evalúa dimensiones como bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad.

El propósito no es solo obtener una distinción, sino identificar brechas internas y tomar decisiones basadas en datos para fortalecer la cultura organizacional. Las empresas que gestionan la felicidad de forma sistemática logran reducir la rotación, mejorar el rendimiento y aumentar su capacidad de atracción de talento.

Claves para retener talento a través de la felicidad laboral

Más allá de medir, las compañías necesitan convertir los resultados en acciones concretas que impulsen la motivación y el sentido de pertenencia.

Lea más: Las habilidades más buscadas por las empresas en Colombia en 2025, según Coursera

Estas son tres claves para lograrlo:

1- Fomentar un buen ambiente laboral. Los equipos motivados pueden incrementar la productividad hasta en un 35 %. Medir el clima organizacional permite detectar oportunidades de mejora y mantener espacios donde los colaboradores se sientan valorados.

2- Reconocer los logros y buenas acciones. El reconocimiento fortalece la autoestima y genera compromiso. Valorar el esfuerzo de los empleados impulsa un ciclo positivo de desempeño y satisfacción.

3- Garantizar condiciones de trabajo favorables. Espacios adecuados, herramientas suficientes y condiciones económicas justas son esenciales para que las personas desarrollen su máximo potencial.

Repensar la propuesta de valor al talento

La felicidad laboral debe integrarse a una propuesta de valor más amplia que contemple aspectos como la flexibilidad, las oportunidades de crecimiento profesional, los entornos inclusivos y los liderazgos cercanos y coherentes. Las organizaciones que lo hacen fortalecen su cultura, reducen la rotación y aseguran su sostenibilidad a largo plazo.

En definitiva, la felicidad laboral no es un lujo, sino una estrategia de negocio que mejora la reputación, la productividad y la capacidad de las empresas para atraer y conservar el talento que necesitan para crecer.

Conozca también: El 94 % de los empleados permanece más tiempo en una empresa que invierte en su desarrollo

