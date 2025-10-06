Felicidad laboral: ¿una estrategia clave para reducir el 41 % la rotación de talento en Colombia?

La rotación laboral en Colombia alcanzó el 41 % en 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Esta cifra preocupa a las empresas por su impacto directo en la productividad, la cultura organizacional y los costos operativos. Ahora, más aún, con la escasez de talento, la felicidad laboral se convirtió en una herramienta estratégica para atraer y retener personal. De hecho, más del 72 % de los trabajadores prioriza hoy en día el bienestar y el salario emocional por encima de la remuneración económica, de acuerdo con la consultora Tower Watson. Esto ha impulsado a las organizaciones a medir y gestionar activamente el bienestar de sus equipos. Le puede interesar: Hasta el 38 % de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial, según informe

La felicidad laboral como indicador de competitividad

Las empresas que miden la felicidad laboral fortalecen su cultura y logran mayor estabilidad en sus equipos. FOTO: CORTESÍA BUK

Empresas de distintos sectores están adoptando herramientas para medir el nivel de felicidad y compromiso de sus colaboradores. Una de las más reconocidas es el ranking Building Happiness, impulsado por Buk, software integral de gestión de personas. Este sello certifica a las organizaciones como lugares de trabajo felices y evalúa dimensiones como bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. El propósito no es solo obtener una distinción, sino identificar brechas internas y tomar decisiones basadas en datos para fortalecer la cultura organizacional. Las empresas que gestionan la felicidad de forma sistemática logran reducir la rotación, mejorar el rendimiento y aumentar su capacidad de atracción de talento.

Claves para retener talento a través de la felicidad laboral

Más allá de medir, las compañías necesitan convertir los resultados en acciones concretas que impulsen la motivación y el sentido de pertenencia. Lea más: Las habilidades más buscadas por las empresas en Colombia en 2025, según Coursera Estas son tres claves para lograrlo: 1- Fomentar un buen ambiente laboral. Los equipos motivados pueden incrementar la productividad hasta en un 35 %. Medir el clima organizacional permite detectar oportunidades de mejora y mantener espacios donde los colaboradores se sientan valorados. 2- Reconocer los logros y buenas acciones. El reconocimiento fortalece la autoestima y genera compromiso. Valorar el esfuerzo de los empleados impulsa un ciclo positivo de desempeño y satisfacción. 3- Garantizar condiciones de trabajo favorables. Espacios adecuados, herramientas suficientes y condiciones económicas justas son esenciales para que las personas desarrollen su máximo potencial.

Repensar la propuesta de valor al talento