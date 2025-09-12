Estudie y trabaje fuera del país: Expo Exterior ofrece becas del 100 % y oportunidades laborales

Bogotá será el epicentro de los sueños internacionales de miles de estudiantes este 20 de septiembre, cuando la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero (11:00 a. m. a 6:00 p. m.), reciba una nueva edición de Expo Exterior, la feria educativa y de movilidad internacional más importante de Colombia.
Este año, el evento reúne más de 6.000 programas académicos de prestigiosas universidades como Melbourne University, Queensland University, Simon Fraser University y Twente University, acompañados de representantes y consejeros especializados que orientarán en cada paso del proceso, tales como la selección del programa, la aplicación, traslado y acomodación.
