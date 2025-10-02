x

¡Aproveche! ManpowerGroup abrió más de 5.000 empleos para temporada de fin de año en todo el país

Los colombianos tendrán la posibilidad de acceder a empleos en comercio, logística y servicios. Así puede aplicar.

    La empresa de talento humano busca cubrir la alta demanda laboral de fin de año en sectores clave. FOTO: Cortesía prensa ManpowerGroup
    Ventas, logística y promoción son algunas de las áreas con más opciones en esta temporada laboral. FOTO: Getty
Johan García Blandón
02 de octubre de 2025
bookmark

ManpowerGroup Colombia anunció la apertura de más de 5.000 vacantes para la temporada de fin de año en todo el país, y los interesados ya pueden postularse a través de Magneto Empleos, la plataforma que conecta a los candidatos con las empresas de manera gratuita y segura.

Las oportunidades abarcan áreas como ventas, logística, bodega, promoción y asesoría comercial, con opciones tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.

Esta oferta responde al aumento de la demanda laboral que se presenta en Navidad y busca impulsar la empleabilidad en distintos niveles.

Oportunidad para personas sin experiencia

Ventas, logística y promoción son algunas de las áreas con más opciones en esta temporada laboral. FOTO: Getty

Para Milena Useche Holguín, gerente Nacional de Reclutamiento y Selección de ManpowerGroup Colombia, “la temporada de fin de año es una gran oportunidad para que muchas personas accedan a su primer empleo o fortalezcan su experiencia laboral en sectores clave para la economía. Desde ManpowerGroup estamos comprometidos en conectar el mejor talento calificado con las empresas que más lo necesitan, impulsando así la productividad y la empleabilidad en el país”.

Además, Useche resaltó que muchas de estas vacantes no requieren experiencia previa: “Queremos invitar a todas las personas interesadas a postularse a través de nuestros canales oficiales y aprovechar esta ventana de empleabilidad que impacta positivamente en las familias colombianas”.

Le puede interesar: Trabajo híbrido: más de 2.400 ofertas laborales disponibles en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena

¿Cuáles son los roles más requeridos en esta convocatoria de Manpower?

Conoce las ofertas de empleo

Los perfiles más solicitados son:

- Asesor integral - Medellín.

- Vendedor - Bogotá.

- Asesor de tienda - Bogotá.

- Auxiliares de bodega (recibo, rampa, montacarguistas) - Itagúí.

- Auxiliares logísticos - Girardota, Antioquia.

- Operarios de producción y de equipos - Santa Marta.

- Impulsadoras - Barrancabermeja.

- Promotores y gestores de servicio, entre otros cargos operativos - Tunja.

Lea más: Supermercados Euro tiene 147 oportunidades de empleo; salarios de hasta $2,3 millones, ¿cómo aplicar?

¿En qué ciudades se requiere en talento?

Las posiciones están disponibles en Bogotá y municipios cercanos, Medellín y su Área Metropolitana, Rionegro, Cali, Santanderes, Eje Cafetero, Barranquilla y otras zonas del país, lo que amplía el acceso a oportunidades para diferentes regiones y perfiles.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar de manera sencilla y sin costo a estas vacantes a través de Magneto Empleos, donde encontrarán el detalle de los cargos y los requisitos de aplicación.

También está habilitado el portal de ManpowerGroup Colombia para enviar la postulación.

Conozca también: Convocatoria en Cali: Tiendas Ara ofrece programa de aprendizaje con patrocinio; así puede postularse

