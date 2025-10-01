Supermercados Euro tiene 147 oportunidades de empleo; salarios de hasta $2,3 millones, ¿cómo aplicar?

Supermercados Euro tiene a disposición 147 ofertas laborales principalmente en Medellín y su Área Metropolitana. La compañía, que se caracteriza por ser una marca antioqueña, actualmente cuenta con 21 puntos de venta y dos centros de distribución de carnes, frutas y verduras, respaldados por una planta de más de 1.300 colaboradores. Los sectores con mayor demanda de personal para esta cadena de supermercados son bodega, logística y transporte; ventas; servicios generales, aseo y seguridad; y servicio al cliente. Y los salarios ofrecidos oscilan entre $1.423.500 y más de $2,3 millones, dependiendo del cargo y la experiencia requerida. Le puede interesar: Convocatoria en Cali: Tiendas Ara ofrece programa de aprendizaje con patrocinio; así puede postularse

¿Por qué trabajar en Supermercados Euro?

Supermercados Euro continúa generando empleo formal en las regiones donde tiene presencia. FOTO: GETTY

Desde la compañía destacan que su misión es “llevar orgullo y alegría a los hogares colombianos” y que sus tiendas están diseñadas para brindar una experiencia única a los clientes, mientras generan oportunidades de empleo en las regiones donde tienen presencia. “Queremos atraer personas felices y apasionadas por brindar un servicio de calidad, cuyo proyecto de vida confluya con nuestra visión estratégica para que crezcamos juntos”, expresó la cadena en su landing de Magneto. Además, añadió que es marca confiable, optimista, agradable, equilibrada y reflexiva, con una promesa de valor basada en 5 pilares fundamentales; abundancia, frescura, calidad, servicio y ahorro efectivo. Lea más: Sector BPO impulsa el empleo en Colombia con más de 20.000 vacantes activas, ¿cómo aplicar?

Ofertas laborales más destacadas en Supermercados Euro

Asesor de carnes - Itagüí

Salario: $ 2.345.798. Responsabilidades: - Brindar asesoría cercana y amable a nuestros clientes. - Realizar cortes de carne con excelencia y precisión. - Asegurar la correcta higiene y sanidad en tu área de trabajo. - Apoyar en procesos de desinfección y rotación de producto. Requisitos: - Ser Bachiller o Técnico en cortes y ventas de carne. - Contar con mínimo 6 meses de experiencia en atención al cliente y manejo de carnes. - Gusto por el servicio y disposición para aprender y crecer. Aplique aquí.

Operario de producción - Itagüí

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Ser bachiller. - Experiencia mínima de 1 año en producción, sistemas de producción, logística, cargue y descargue o afines. - No es necesaria experiencia en manipulación de carnes. - Disponibilidad para trabajar en cavas de refrigeración y congelación. Responsabilidades: - Brindar apoyo en area de empaque, etiquetar y almacenamiento de los productos, apoyo en area de embutidos y despachos, mantener su área de trabajo limpia y desinfectada, cumplir estrictamente con las normas de higiene y seguridad. Postúlese acá.

Auxiliar de servicios generales - Medellín

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Ser mayor de edad y tener certificado bachiller - Horarios rotativos de Domingo a Domingo, diurnos y nocturnos con un día compensatorio en la semana. - Deben contar con experiencia minina de seis meses en aseo, desinfección y organización de espacios. - Ser una persona proactiva con disposición de trabajo, realizarías funciones como: limpieza y desinfección de áreas comunes, pasillos y de uso privado (baños, cafetín). Postúlese acá.

Auxiliar de cocina - Itagüí y Medellín

Salario: $ 1.832.655. Requisitos: - Auxiliares de Cocina que tengan un mínimo de 6 meses de experiencia en preparación de alimentos, menús del día y mise and place. - Tener habilidades en atención al cliente. - Contratación directa y posibilidad de contrato indefinido con ajuste salarial basado en desempeño. - Salario: $1.832.655 + Auxilio de transporte + Prestaciones sociales. - Horario: domingo a domingo, con un día libre compensatorio a la semana. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de bodega - Itagüí y Medellín

Salario: $ 1.423.500. Requisitos: - Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (con un día compensatorio a la semana). - Horarios rotativos (mañana, tarde o noche). - Experiencia en bodega, almacenamiento o logística (¡deseable, pero no excluyente! Tu actitud es lo más importante). Responsabilidades: - Vinculación directa con la empresa. - Salario: $1.552.241 + auxilio de transporte + todas las prestaciones de ley. - Estabilidad laboral y posibilidad real de crecer dentro de la compañía. - Un ambiente de trabajo donde se valora tu esfuerzo y dedicación. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse?