Supermercados Euro tiene 147 oportunidades de empleo; salarios de hasta $2,3 millones, ¿cómo aplicar?

Supermercados Euro tiene a disposición 147 ofertas laborales principalmente en Medellín y su Área Metropolitana. La compañía, que se caracteriza por ser una marca antioqueña, actualmente cuenta con 21 puntos de venta y dos centros de distribución de carnes, frutas y verduras, respaldados por una planta de más de 1.300 colaboradores.
Los sectores con mayor demanda de personal para esta cadena de supermercados son bodega, logística y transporte; ventas; servicios generales, aseo y seguridad; y servicio al cliente.
Y los salarios ofrecidos oscilan entre $1.423.500 y más de $2,3 millones, dependiendo del cargo y la experiencia requerida.
