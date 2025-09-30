Trabajo híbrido: más de 2.400 ofertas laborales disponibles en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena

La modalidad de trabajo híbrido sigue ubicándose entre las opciones más atractivas para quienes buscan equilibrar su vida laboral y personal. Actualmente, la plataforma Magneto Empleos tiene disponibles más de 2.495 vacantes híbridas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Además, hay oportunidades tanto para perfiles con experiencia como para quienes apenas empiezan su vida profesional.
