Ofertas de empleo en Colombia: esta semana hay más de 166.000 vacantes disponibles

Encontrar empleo en Colombia es más fácil cuando se conoce dónde buscar. Una de las plataformas más activas del país es Magneto Empleos, que constantemente publica nuevas oportunidades para diferentes perfiles, niveles de experiencia y tipos de contrato. Actualmente, el portal registra más de 166.000 ofertas laborales activas, con una fuerte presencia en sectores como Ventas, que concentra más de 71.000 vacantes, seguido por Servicio al cliente con 66.000 y Call center, telemercadeo y BPO, que suman más de 33.000 oportunidades. A estos se suma Administración y oficina, con más de 30.000 vacantes disponibles. Le puede interesar: Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

Más de 4.000 vacantes en modalidad híbrida y remota

El portal Magneto Empleos concentra miles de ofertas laborales en todo el país. FOTO: GETTY

Una ventaja de la plataforma es que ofrece modalidades flexibles de trabajo. Más de 3.300 empleos son híbridos y cerca de 800 son completamente remotos, lo que permite a los candidatos elegir opciones que se adapten mejor a su estilo de vida. Además, más de 70.000 de estas vacantes están abiertas a personas sin experiencia previa, una oportunidad ideal para quienes buscan su primer empleo o desean iniciar una nueva etapa laboral.

Ofertas laborales más destacadas

Auxiliar de corte extendedor

Salario: 1.550.000. Responsabilidades: - Extender telas en las mesas de corte, manual o en maquina automática revisar las telas cortadas, marcar los defectos. - Hacer orillos. Lea más: El sector logístico mueve el empleo: cerca de 20.000 vacantes en todo el país, ¿cómo aplicar? Requisitos: - Salario: $1.550.000 extendedor manual - $1.850.000 extendedor maquina automática - Formación académica: Bachiller, técnico o tecnólogo textil o afines - Experiencia de al menos tres años como auxiliar de corte extendedor Jornada laboral: Lunes a jueves de 6:00am a 4:00pm, viernes de 6am a 12:30pm Disponibilidad para trabajar horas extras. Ubicación: barrio Caribe. Aplique aquí.

Asesor de atención al cliente bilingüe - Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: · Gestionar correos electrónicos y llamadas telefónicas de manera eficiente y profesional. · Brindar asistencia y resolver consultas de los clientes en relación con sus compras y productos. · Asegurar una experiencia positiva para el cliente en todas las interacciones. · Mantener registros precisos de las conversaciones y el seguimiento adecuado de los casos. · Trabajar en estrecha colaboración con el equipo para mantener un alto nivel de servicio y cumplimiento de objetivos. Requisitos: · Nivel de inglés C1. · Al menos 1 año de experiencia en atención al cliente (CSR). · Habilidades excepcionales de comunicación y atención al cliente. · Capacidad para trabajar en horarios flexibles y adaptarse a diferentes situaciones de manera eficiente. · Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas de manera autónoma. Beneficios: · Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en el crecimiento profesional. · Entrenamiento y capacitación continua. Postúlese acá.

Líder Técnico De Desarrollo Ti - Bogotá

Salario a convenir. Requsitos: - Profesional de ingeniería de sistemas, administración de sistemas o carreras afines con especialización (deseable) en ingeniería de software o desarrollo de software o afines. - Experiencia de 5 años liderando proyectos de desarrollo de software - Experiencia dirigiendo equipos técnicos en ambientes híbridos (on-premise + cloud) - Experiencia gestionando despliegues en producción y soporte técnico de soluciones críticas. - Interacción con arquitectura, con QA, seguridad y operaciones - Experiencia mínima de cuatro (4) años preferiblemente en áreas tecnológicas del sector financiero, en coordinación de proyectos tecnológicos y en administración de recurso humano tercerizado. Envíe la hoja de vida.

Asistente Administrativo o de Operaciones//Almacenista - Cali

Salario: 1.604.500. Responsabilidades: - Supervisar y administrar la información documental del área de operaciones. - Garantizar el desarrollo y continuidad de los procesos operativos. - Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía. - Colaborar con el equipo para mejorar la eficiencia operativa. Conozca también: Hay trabajo: Gold RH S.A.S está contratando en producción, logística y servicio al cliente Requerimientos: - Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas ingenierías o afines. - Experiencia de 1 a 2 años como asistente administrativo auxiliar operativo o almacenista. - Conocimiento en gestión documental. - Capacidad para trabajar en equipo y buena comunicación.

¿Cómo buscar empleo en Magneto Empleos?