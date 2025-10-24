Adecco ofrecerá más de 4.000 empleos en su primera feria virtual nacional, ¿cómo participar?

Durante dos días, Adecco Colombia llevará a cabo un evento al que denominó la Mega Feria Virtual del Empleo, el cual será gratuito y busca conectar a quienes están en búsqueda de trabajo. La Feria ofrecerá más de 4.343 vacantes activas en todo el país y será se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube de Adecco, con franjas horarias regionales entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. Las oportunidades laborales están distribuidas en las cinco principales regiones del país —Centro, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Costa y Antioquia. Con opciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Manizales. Le puede interesar: Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar?

Cargos y sectores que más ofertarán vacantes en la Feria de Adecco

El evento, que se transmitirá por YouTube, ofrecerá orientación en tiempo real y vacantes en sectores como logística, salud y servicios. FOTO: GETTY

Los sectores con mayor demanda son manufactura, logística, servicios, atención al cliente, salud y transporte, con vacantes que abarcan desde perfiles operativos hasta profesionales especializados. Entre los cargos más solicitados se destacan: - Comerciales y call center: asesores, mercaimpulsadores y agentes TAT. - Logística: auxiliares de bodega, picking, packing y montacarguistas. - Salud: enfermeros, auxiliares, químicos farmacéuticos y terapeutas ocupacionales. - Operativos: personal de empaque, ensamble y control de calidad. - Conductores: con licencia C2 o C3 y experiencia mínima de seis meses. Para facilitar la participación, cada región contará con una franja exclusiva. Por ejemplo, el 28 de octubre se presentarán las ofertas de la región Centro y Sabana (Bogotá y alrededores) a las 11:00 a.m. y 5:00 p.m., y las del Valle del Cauca a las 3:00 p. m. El 29 de octubre será el turno del Eje Cafetero (11:00 a. m.), Antioquia (3:00 p. m.) y la Costa Atlántica (5:00 p. m.). Lea más: Empresas buscan talento diverso: hay más de 1.200 ofertas laborales para personas en condición de discapacidad

¿Cómo participar en la Feria de Empleo de Adecco?