Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar

Los lunes, además de marcar el inicio de una nueva semana, son el momento perfecto para impulsar la búsqueda de empleo. Por eso es bueno que sepa que Magneto Empleos, una de las plataformas más grandes del país de conexión entre empresas y talento, tiene actualmente 127.857 vacantes activas en Colombia, listas para quienes buscan nuevas oportunidades.
De estas oportunidades, más de 103.000 están catalogadas como de urgente contratación, lo que significa que las empresas están buscando cubrir esos cargos de manera inmediata.
Conozca también: GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina