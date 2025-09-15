x

Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar

Ventas, servicio al cliente, administración y logística son los sectores con mayor demanda, y miles de esas plazas son de contratación inmediata.

    Empresas en todo el país buscan cubrir con urgencia más de 103.000 cargos disponibles en la plataforma. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
15 de septiembre de 2025
bookmark

Los lunes, además de marcar el inicio de una nueva semana, son el momento perfecto para impulsar la búsqueda de empleo. Por eso es bueno que sepa que Magneto Empleos, una de las plataformas más grandes del país de conexión entre empresas y talento, tiene actualmente 127.857 vacantes activas en Colombia, listas para quienes buscan nuevas oportunidades.

De estas oportunidades, más de 103.000 están catalogadas como de urgente contratación, lo que significa que las empresas están buscando cubrir esos cargos de manera inmediata.

Conozca también: GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

Las áreas con mayor necesidad de personal:

Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar

- Ventas.

- Servicio al cliente y afines.

- Administración y oficina.

- Bodega, logística y transporte.

Espacio para principiantes y amantes de la flexibilidad

Si apenas está dando sus primeros pasos en el mundo laboral, esta es una excelente noticia: 43.000 vacantes no requieren experiencia previa, lo que abre posibilidades para jóvenes recién graduados, estudiantes o personas que quieren cambiar de sector.

Además, para quienes prefieren equilibrar su vida personal y profesional, hay más de 3.000 puestos híbridos o remotos, ideales para quienes buscan flexibilidad en su jornada.

Le puede interesar: Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

Ofertas laborales destacadas de la semana

Agente Call Center Bilingüe en Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Mantener comunicación constante y efectiva con los clientes.

- Coordinar con instituciones como hospitales y compañías de seguros.

- Manejar un gran número de casos de manera efectiva.

- Organizar y priorizar tareas según su importancia y urgencia.

- Gestionar la programación de terapias físicas y seguimiento con los clientes.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Excelente inglés hablado y escrito.

- Capacidad para trabajar bajo presión.

- Adaptabilidad a cambios frecuentes.

- Manejo de información sensible y confidencial.

Aplique aquí.

Jefe de Tienda / Supervisor de Tienda Guarne

Salario: $ 2.800.000 a $ 3.176.000.

Funciones principales:

Brindar atención al cliente con calidad y amabilidad.

Administrar y custodiar el dinero de las ventas.

Surtir, organizar y exhibir mercancía en la estantería.

- Asegurar el control operativo y la calidad de productos y procesos.

- Mantener orden y limpieza en la tienda.

- Realizar control de inventarios.

- Liderar, capacitar y motivar al equipo de trabajo.

- Manejo de indicadores de gestión.

- Programación de turnos y elaboración de pedidos.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 1 año como Jefe de Tienda, Supervisor, Coordinador o Líder en retail, supermercados o comercio.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos (con un día de descanso entre semana).

Postúlese en este enlace.

Promotor de ventas - Cali

Salario: $ 1.456.000.

Funciones:

- Asesorar de manera integral al cliente en el punto de venta

- Cumplir el presupuesto sell in de ventas para la categoría a cargo

- Garantizar que la exhibición se encuentre marcada con los flejes, precios y piezas publicitarias actualizadas, limpia y las planimetrías implementadas de acuerdo con cada punto de venta.

- Actualización de ambientes y exhibiciones

Requisitos:

- Bachiller preferiblemente Técnico en ventas o afines.

- Experiencia: Mínima de 1 año en una sola empresa como promotor o vendedor.

Conozca más detalles aquí.

Analista de selección masiva - Medellín

Salario: $ 2.400.000 a $ 2.600.000.

Responsabilidades:

- Realizar procesos de selección individuales y grupales.

- Implementar modelos de competencias para evaluar candidatos.

- Gestionar y fortalecer la marca empleadora para atraer talento.

- Coordinar assessment centers para evaluar habilidades de los candidatos.

- Colaborar con equipos internos para identificar necesidades de contratación.

Requerimientos:

- Título profesional en Psicología.

- Mínimo dos años de experiencia como analista de selección o similar.

- Manejo intermedio de Excel.

Envíe su hoja de vida.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?

1- Entre al portal Magneto Empleos.

2- Use el buscador para filtrar por ciudad, sector o modalidad (presencial, híbrida o remota).

3- Lea los detalles de la oferta que le interese.

4- Regístrese o inicie sesión para completar su perfil.

5- Adjunte su hoja de vida actualizada y haga clic en “Aplicar”.

Tips para aumentar sus posibilidades

- Mantenga su perfil actualizado y use palabras clave relacionadas con su área.

- Active las alertas de empleo para recibir notificaciones sobre nuevas vacantes.

- Revise a diario las ofertas urgentes, ya que suelen tener procesos de selección más rápidos.

