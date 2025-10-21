x

Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Las ofertas se concentran en sectores como servicio al cliente, BPO y software, la mayoría con contratación inmediata.

    Bogotá, Medellín y Barranquilla lideran la contratación de talento remoto e híbrido. FOTO: GETTY
    El trabajo virtual sigue consolidándose en el país. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
21 de octubre de 2025
bookmark

Cada vez más empresas en Colombia están apostando por esquemas flexibles de trabajo y eso se nota porque cada vez más hay ofertas en diferentes modalidades, por ejemplo, de acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, actualmente hay más de 4.000 vacantes disponibles bajo modalidad remota o híbrida, dirigidas a profesionales de distintos niveles de experiencia.

Los sectores con mayor demanda son call center, telemercadeo y BPO, seguidos por ventas, servicio al cliente y software, informática y telecomunicaciones. Esto refleja cómo el país se adapta a los nuevos modelos laborales impulsados por la transformación digital.

Le puede interesar: Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia

Oportunidades sin experiencia y con contratación inmediata

El trabajo virtual sigue consolidándose en el país. FOTO: GETTY
El trabajo virtual sigue consolidándose en el país. FOTO: GETTY

Entre las ofertas publicadas, más de 700 no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes y personas que buscan su primer empleo formal. Además, 2.300 vacantes están clasificadas como de contratación urgente, lo que indica que las compañías necesitan incorporar personal de manera inmediata.

Bogotá, Medellín y Barranquilla lideran las ofertas

Si bien el trabajo remoto permite aplicar desde cualquier lugar del país, Bogotá, Medellín y Barranquilla concentran la mayor cantidad de vacantes híbridas y virtuales.

También se destacan ciudades como Cali Cartagena y Bucaramanga, donde crece la demanda de talento digital.

Lea más: Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Ofertas de empleo remoto e híbrido más destacadas

Científico de datos senior - Medellín

Salario: 6.517.530.

Responsabilidades:

- Crear, implementar y desplegar modelos de machine learning y deep learning

- Monitorear modelos aplicados en estrategias de negocio

- Generar soluciones a partir de datos estructurados y no estructurados

- Resolver problemáticas orientadas a decisiones estratégicas productos y operaciones.

Requerimientos:

- Profesional en Estadística Economía Matemáticas Ingeniería industrial o afines.

- Mínimo dos años de experiencia como científico de datos.

- Experiencia en analítica predictiva y proyectos machine learning e inteligencia artificial.

Aplique aquí.

Analistas de flujo de caja - Bogotá o Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Acompañar, estructurar y administrar los flujos de caja de las compañías de Corona Industrial y sus vinculadas, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos para la operación. Ejecuta operaciones bancarias, gestiona pagos intercompañía y conciliaciones.

Requisitos:

- Formación profesionales en Finanzas, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.

- Excel intermedio o avanzado.

- Experiencia menor a un año, realizando proyección de flujos de caja, administración de cuentas bancarias y saldos, pagos, conciliaciones y movimientos bancarios, análisis de desviaciones de flujo de caja, elaboración de reportes financieros.

Postúlese acá.

Analista Operativo KDSC - REQ - Barranquilla

Salario a convenir.

Requisitos:

- Técnico en gestión contable o estudiantes de tecnólogo en áreas contables o primeros semestres universitarios en Contaduría Pública

- No es necesario que cuentes con experiencia.

- Personas con una calidad humana extraordinaria, dinámicos, serviciales y carismáticos.

- Contrato a término fijo, con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m.a 6:00 p. m. con modalidad de trabajo híbrido.

Envíe la hoja de vida.

Líder de mercadeo – Línea de lubricantes automotrices - Cali

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Definir y ejecutar el plan estratégico de mercadeo para la línea de lubricantes.

- Analizar el mercado, la competencia y las tendencias del sector automotriz.

- Liderar el desarrollo de producto, precios, promociones y estrategias de comunicación.

- Gestionar la relación con proveedores, fabricantes y aliados estratégicos.

- Coordinar campañas de posicionamiento y programas de fidelización.

- Acompañar al equipo comercial en la implementación de estrategias y lanzamiento de nuevos productos.

- Monitorear indicadores de desempeño y rentabilidad de la categoría.

Requisitos:

- Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Desebale con Especialización o maestría en Mercadeo, Gerencia o áreas afines.

- Experiencia mínima de 5 años liderando estrategias de mercadeo en líneas de lubricantes o productos automotrices.

- Conocimientos sólidos en desarrollo de producto, análisis de mercado y gestión comercial.

- Habilidades en liderazgo, planeación estratégica y gestión de marca.

Conozca más detalles de la vacante.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Los interesados pueden aplicar a través de Magneto Empleos

siguiendo estos pasos:

1- Crear un perfil con la hoja de vida actualizada.

2- Buscar los términos “remoto” o “híbrido”.

3- Filtrar por ciudad o área profesional.

4- Seleccionar la vacante y hacer clic en “Aplicar”.

