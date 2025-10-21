Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Cada vez más empresas en Colombia están apostando por esquemas flexibles de trabajo y eso se nota porque cada vez más hay ofertas en diferentes modalidades, por ejemplo, de acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, actualmente hay más de 4.000 vacantes disponibles bajo modalidad remota o híbrida, dirigidas a profesionales de distintos niveles de experiencia.
Los sectores con mayor demanda son call center, telemercadeo y BPO, seguidos por ventas, servicio al cliente y software, informática y telecomunicaciones. Esto refleja cómo el país se adapta a los nuevos modelos laborales impulsados por la transformación digital.
