Convocatorias de práctica profesional 2026-1: empresas con vacantes abiertas en Colombia

Alkosto–Ktronix, Comfama y Grupo Éxito anunciaron nuevas oportunidades para estudiantes universitarios que buscan realizar su práctica profesional en el primer semestre de 2026. Las tres compañías, reconocidas por su impacto en el empleo y la formación de talento en Colombia, buscan jóvenes apasionados, proactivos y con deseos de aprender en entornos reales de trabajo.
Estas convocatorias, además de representar su primer paso laboral, también es una puerta a entornos de aprendizaje reales donde los jóvenes pueden aplicar sus conocimientos, fortalecer habilidades blandas y construir una red de contactos profesional.
Le puede interesar: Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad