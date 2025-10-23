¿Quiere ser servidor público? La CNSC abrió 1.270 vacantes para trabajar con el Sena

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunciaron la apertura de 1.276 vacantes dentro del proceso de selección denominado Sena 4, una nueva convocatoria que permitirá a los colombianos vincularse como servidores públicos en distintos niveles y cargos de la entidad más querida por los colombianos.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 27 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2025, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).
