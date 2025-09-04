¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Encontrar un empleo y que de paso sea bien remunerado es una eventualidad que toda persona quisiera vivir, más aún cuando hay algunos sectores laborales en las que los topes salariales no son tan altos. Sin embargo, en Magneto Empleos hay ofertas que pueden llegar a rondan los más de 15 millones de pesos.
Los principales factores por las cuales una persona pueden mejorar su aspiración salarial es tener estudios de posgrados, habilidades como el inglés, la inteligencia artificial o la programación, las cuales son muy bien valoradas por las organizaciones, entre otras.
De hecho, un estudio del Dane señaló que solo el 5 % de la población trabajadora del país devenga más de 6.000.000 de pesos. Por ende, entrar a ese selecto grupo le ayudará a mejorar su calidad de vida.
Le puede interesar: Foro Económico Mundial reveló los puestos de empleo que tendrán más crecimiento neto entre 2025 y 2030