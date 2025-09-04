¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Empleos mejor remunerados a los que puede aplicar por medio de Magneto

A continuación, le mostramos cuáles son esas vacantes que se destacan por tener los mejores salarios en sus sectores.

Profesionales con posgrados y habilidades en inglés, programación o finanzas tienen mayores oportunidades de acceder a los salarios más altos del país. FOTO: GETTY

Director de Operaciones telecomunicaciones - Medellín

Salario: $ 8.000.000 a $ 10.000.000. Requerimientos: - Formación como profesional en Ingeniería (Telecomunicaciones, Civil, Eléctrica) o Administración de Proyectos. - Experiencia mínima de cinco años en roles de liderazgo operativo en telecomunicaciones o proyectos de infraestructura. Funciones principales: - Planificación y Coordinación Estratégica: Diseñar y ejecutar planes operativos alineados con la estrategia comercial y de expansión, en colaboración con el City Sales Lead. - Gestión de Equipos: Supervisar y orientar a los coordinadores de viabilidad, despliegue e instalaciones, asegurando la correcta asignación de recursos humanos, materiales y financieros. - Monitoreo de Indicadores de Desempeño: Definir, medir y analizar KPIs operativos (penetración, tiempos de instalación, cumplimientos de cronograma, calidad de servicio) para proponer acciones de mejora continua. - Comunicación Interáreas: Facilitar la comunicación efectiva entre operaciones, ventas y demás áreas (CEDI, finanzas, administración de copropiedades) para resolver bloqueos y acelerar procesos. - Control de Calidad y Cumplimiento Normativo: Implementar controles y auditorías de procesos para asegurar el cumplimiento de normativas técnicas (RETIE, RITEL, políticas internas) y estándares de calidad. - Optimización de Recursos: Administrar presupuestos y cronogramas de proyectos, garantizando la eficiencia en la utilización de recursos y el cumplimiento de plazos. Aplique aquí.

Profesional de Avalúos / Avaluador - Medellín

Salario: $ 9.000.000. Responsabilidades: - Elaborar informes técnicos de valoración inmobiliaria conforme a la normatividad vigente. - Realizar avalúos en campo de bienes inmuebles. - Inspeccionar físicamente las propiedades a valorar. - Recopilar información relevante para el proceso de valoración. - Aplicar criterios de valoración acorde a la normativa. - Sustentación documental de los productos entregados en el marco del contrato. Lea más: ¿Qué carreras en Colombia pagan más de $5 millones al mes? Estos son los sectores mejor remunerados Requisitos: - Experiencia de 3 años de experiencia - Nivel de estudios como profesional hasta especialización/ maestría. Postúlese en este enlace.

Consultor Institucional Ahorro y Pensión - Cali

Salario: $ 8.000.000 a $ 13.500.000. Responsabilidades: - Diseñar con las empresas y los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial APR el plan de crecimiento en la línea de planes institucionales. Identificar las necesidades y oportunidades de negocio en el segmento asignado. - Estructurar la propuesta de Planes Institucionales que permita cubrir las necesidades del Cliente y sus objetivos de atracción, retención y desvinculación del talento aplicando la asesoría del modelo Sello Protección. - Diseñar con la empresa y los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder - Comercial en APR la vinculación de nuevos partícipes en planes nuevos o actuales. - Realizar las visitas de apertura para los nuevos negocios especiales del segmento asignado (planes actuales y potenciales). - Administrar eficientemente los planes institucionales de su cartera para garantizar su óptimo desempeño y ofrecer el acompañamiento integral a los requerimientos y necesidades del Empleador en lo que corresponde al Plan. - Entregar de forma periódica a las Patrocinadoras los informes de patrocinador, de mercado, de rentabilidad y balance de gestión; coordinado con los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial en APR. Requisitos: - Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con sólida experiencia en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales. Debe estar certificado como Asesor Financiero ante AMV. - Tener tres años de experiencia. Envíe la hoja de vida.

Director de Obra Experimentado en Proyectos de Construcción - Jamundí

Salario: $ 11.000.000 a $ 12.000.000. Responsabilidades: - Supervisar la ejecución de obra según especificaciones de diseño técnicas y de calidad. - Coordinar el personal administrativo de obra y gestionar la documentación bajo el Sistema de Gestión de Calidad. - Controlar presupuesto programación contrataciones compras contratos y evaluación de proveedores/contratistas. - Liderar acciones de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). - Asegurar cumplimiento de indicadores de gestión y satisfacción del cliente. Requerimientos: - Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. - Más de 8 años como Director de Obra o 10 años en la empresa con obras a cargo. - Manejo de Office y Project. - Orientación a la excelencia, autogestión, motivación y comunicación efectiva. - Disponibilidad para desplazarse a otras ciudades. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas con buenas salarios en Magneto?