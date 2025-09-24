Convocatoria para docentes colombianos: enseñe en EE. UU. ¡con salarios de hasta 14 millones de pesos!

Los maestros en Colombia tienen una nueva oportunidad de trabajar en Estados Unidos. A través del programa de intercambio cultural de Participate Learning, podrán acceder a contratos de hasta cinco años en instituciones públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, con salarios competitivos y beneficios para sus familias. Los docentes colombianos interesados en proyectar su carrera internacionalmente cuentan con una alternativa concreta para enseñar en Estados Unidos. Participate Learning, organización con más de 35 años de experiencia en programas educativos globales, abrió una convocatoria que ofrece vacantes para enseñar español e inglés como segundo idioma en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Le puede interesar: ¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar

Salarios y beneficios para docentes en Estados Unidos

El programa ofrece contratos laborales respaldados legalmente con una duración de hasta cinco años. Los salarios oscilan entre 41.000 y 55.000 dólares anuales, (equivalente entre 158 millones a 212 millones de pesos) lo que equivale a más de 14 millones de pesos colombianos al mes, según la experiencia profesional, nivel académico y distrito escolar asignado. Además, los maestros seleccionados contarán con beneficios como: Cobertura médica. Pasajes aéreos. Posibilidad de viajar con cónyuge e hijos. Acompañamiento en procesos de visa y adaptación cultural. "Es una experiencia enriquecedora en lo profesional y en lo personal", explicó Ronald Ramírez, gerente de Reclutamiento para Latinoamérica de Participate Learning.

Requisitos para postularse

Los docentes interesados en estas vacantes en Estados Unidos para maestros colombianos deben cumplir con los siguientes requisitos: - Título universitario en educación. - Mínimo dos años de experiencia docente a tiempo completo. - Nivel avanzado de inglés (no se exige certificación internacional; la evaluación se realiza en entrevistas). - Licencia de conducción vigente. - Estar vinculado laboralmente en Colombia al momento de la postulación. - Disponibilidad para residir en Estados Unidos entre dos y cinco años. Las áreas de enseñanza incluyen español en inmersión para preescolar y primaria, español como lengua extranjera e inglés como segundo idioma (ESL).

Impacto del programa y cómo aplicar