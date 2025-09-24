Hermano de Regio Clown revela detalles del DJ tras el asesinato: “Hace 4 años se fue a vivir a México”

Conforme pasan los días se van conociendo más detalles sobre las muertes de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), los músicos colombianos hallados con signos de violencia y en medio de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán. Sus cuerpos ya fueron reclamados por sus familiares en Ciudad de México, tras concluir el proceso forense de identificación y la respectiva necropsia. Las autoridades colombianas y mexicanas también permanecen en constante comunicación para dar paso a la respectiva repatriación. Lea también: “No se trataría de un ajuste de cuentas”: cónsul de Colombia en México habla del asesinato de B-King y Regio Clown Sobre este caso todavía hay un sinnúmero de incógnitas en las que involucran a exparejas sentimentales y a organizaciones criminales como la “Familia Michoacana”. No obstante, el hallazgo de supuestas conversaciones en el celular de Jorge Luis, deja entrever que hay otro grupo denominado “Unión Tepito”, el cual tiene mayor injerencia en Ciudad de México.

La vida de Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown)

Es muy poco lo que se conoce de la vida de Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), un joven de 35 años que cumplió un sueño de irse a vivir a México para crecer en el mundo de la música electrónica. Sus redes sociales son la muestra de ello, puesto que aparecen varias publicaciones haciendo presentaciones en discotecas y eventos privados. Cristian Camilo Herrera compartió a los medios de comunicación algunos detalles sobre su hermano Regio Clown. Este familiar, quien se encargó del proceso de identificación del cadáver, explicó que Jorge Luis tenía 4 años viviendo en México y que nunca le contó sobre la existencia de amenazas. “Él ya tenía sus papeles y su residencia temporal y estaba muy contento en México”, dijo Cristian a NTN24.

Y agregó: “No tengo conocimiento de la discoteca en la que mi hermano y B-King se iban a presentar, pero sí sé que estaban en una gira musical. Yo había quedado en visitarlo ahora en diciembre y a pasar Navidad con él”. Cristian había saludado a Regio Clown por WhatsApp un día antes del crimen. En esa conversación le preguntó que cómo le había ido en la presentación, a lo que su hermano respondió que estuvo bien. De ahí en adelante no volvió a saber más de su paradero. “Es muy poco lo que conozco de la relación entre mi hermano y B-King, porque él tenía muchos amigos de la farándula y la música. Bayron fue a visitarlo por medio de trabajo y de eso hay un video, pero mi hermano no me contó más detalles del evento”, aseveró Cristian a Grupo Fórmula.