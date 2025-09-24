Hermano de Regio Clown revela detalles del DJ tras el asesinato: “Hace 4 años se fue a vivir a México”

Conforme pasan los días se van conociendo más detalles sobre las muertes de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), los músicos colombianos hallados con signos de violencia y en medio de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.
Sus cuerpos ya fueron reclamados por sus familiares en Ciudad de México, tras concluir el proceso forense de identificación y la respectiva necropsia. Las autoridades colombianas y mexicanas también permanecen en constante comunicación para dar paso a la respectiva repatriación.
Sobre este caso todavía hay un sinnúmero de incógnitas en las que involucran a exparejas sentimentales y a organizaciones criminales como la “Familia Michoacana”. No obstante, el hallazgo de supuestas conversaciones en el celular de Jorge Luis, deja entrever que hay otro grupo denominado “Unión Tepito”, el cual tiene mayor injerencia en Ciudad de México.