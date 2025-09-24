x

Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

Los sectores de software, BPO y ventas lideran las oportunidades para quienes buscan flexibilidad y estabilidad. Hay salarios desde $1,4 millones hasta más de $7 millones.

  • Con más de 450 empleos disponibles, los contratos indefinidos y los altos salarios marcan la tendencia de este mercado laboral flexible en la ciudad. FOTO: GETTY
  • Software, tecnología, call center y ventas son los sectores que más apuestan por el trabajo flexible. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 10 horas
bookmark

¿Busca un trabajo que le permita realizarlo desde casa o cualquier lugar? Medellín tiene más de 450 ofertas de empleo remoto activas en este momento, una gran oportunidad para quienes valoran la flexibilidad laboral.

Los sectores que más impulsan este tipo de contratación son Software, tecnología e informática, Call center, telemercadeo y BPO, además de Ventas. Los salarios van desde $1,4 millones hasta más de $7 millones, y el contrato indefinido es el más común, seguido por el de prestación de servicios, lo que brinda estabilidad para quienes buscan proyección a largo plazo.

Un dato importante para los jóvenes: 63 de estas vacantes no exigen experiencia previa, lo que las convierte en una puerta de entrada perfecta al mercado laboral.

Le puede interesar: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

¿Por qué hay tanta oferta en trabajo remoto?

Software, tecnología, call center y ventas son los sectores que más apuestan por el trabajo flexible. FOTO: GETTY
Trabajar de forma remota ya no es solo una tendencia global, sino una realidad creciente en Medellín. Con opciones para principiantes y profesionales experimentados, esta puede ser su oportunidad para encontrar un empleo flexible y bien remunerado sin salir de casa.

Conozca también: ¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar

Ofertas de empleo remoto más destacadas de Medellín

Atención al cliente soporte técnico - Medellín y Barranquilla

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Soporte Directo a Usuarios: Serás el primer punto de contacto para los usuarios de nuestra plataforma, atendiendo llamadas y gestionando tickets para resolver sus dudas y problemas funcionales (cobros, pagos, gestión de pedidos).

- Gestión de Incidencias: Te encargarás de la clasificación, seguimiento y resolución de tickets de soporte e incidencias.

- Creación de Contenido: Cuando no haya incidencias, apoyarás a la plataforma en el desarrollo de guías y manuales, tanto escritos como en video, para facilitar el uso a los clientes.

- Configuración de Plataforma: Eventualmente, participarás en la configuración y puesta en marcha de la plataforma para nuevos clientes.

- Manejo de Situaciones Específicas: Atenderás situaciones comunes como la configuración de notas, devoluciones bancarias, o el envío de comunicaciones masivas.

Requisitos:

- Experiencia excluyente: dos años de experiencia en atención al cliente, con experiencia en soporte para clientes SaaS.

- Dominio Técnico/Funcional:

- Fuerte conocimiento de software y plataformas ERP.

- Experiencia en la gestión y seguimiento de tickets e incidencias.

- Habilidad para brindar soporte técnico básico y resolver problemas relacionados con el ERP (configuración, cobros, devoluciones bancarias, etc.).

- Habilidades de Comunicación y Gestión:

- Experiencia en atención telefónica directa a clientes.

- Habilidad para resolver quejas y reclamaciones de manera eficiente.

- Capacidad para crear guías y manuales de uso (escritos y en video).

- Proactivo/a y con una gran orientación al cliente.

- Capacidad para mantener una relación positiva con los clientes.

- Valorable: experiencia en el sector educativo.

- Formación: Ciclo formativo en informática o conocimientos valorables en aplicaciones de gestión y ERP.

Aplique aquí.

Analista Jr Contabilidad

Salario a convenir.

Funciones:

- Ejecutar procesos de conciliación de cuentas contables, bancos y medios de pago para garantizar la calidad el cierre contable

- Seguimiento y atención a los requerimiento de información de la revisoría fiscal y otras entidades

- Documentación de memorandos técnicos de las transacciones contables de la compañía analizando las transacciones y aplicando las normas NIIF, incluyendo los activos intangibles

- Análisis de variaciones de cuentas contables en los cierres mensuales, garantizando el correcto registro de gastos de la compañía

- Elaboración y presentación de informes a diferentes entidades (Casa matriz, Superintendencia de Sociedades y DANE)

- Aseguramiento y control de los registros contables de las operaciones Core de negocio las cuales reflejen la realidad económica de las transacciones.

Requisitos:

- Contador Publico.

- Deseable 3 años en contabilidad y 1 año en conciliación de medios de pagos.

Postúlese en este enlace.

Fullstack developer senior

Salario a convenir.

Requisitos:

Experiencia Excluyente: 8-12 años de experiencia en desarrollo full stack, con sólidos conocimientos técnicos tanto en frontend como en backend.

Responsabilidades:

- Dominio Técnico (Backend):

- Ruby & Rails (versión 8): Conocimiento profundo, incluyendo optimización de rendimiento, trabajos en segundo plano (Sidekiq) y patrones de escalabilidad. Es el stack principal.

- PostgreSQL: Experiencia avanzada en optimización de consultas, indexación, particionado y diseño de bases de datos de alta concurrencia.

- APIs: Diseño e implementación de APIs REST y GraphQL, con conocimiento de versionado y limitación de velocidad.

- Arquitectura: Experiencia en la implementación de microservicios y arquitecturas distribuidas dirigidas por eventos.

- Dominio Técnico (Frontend): JavaScript/TypeScript: Dominio avanzado (ES6+, programación asíncrona) con un enfoque en la optimización de rendimiento.

Agnóstico de Framework: Experiencia con React, Vue o Angular, con capacidad de adaptación rápida.

- Herramientas Modernas: Conocimiento de Webpack, Vite, esbuild, y optimización de empaquetado.

UI/UX: Habilidad para implementar interfaces complejas, micro interacciones y optimización de rendimiento en el cliente (Hotwire, Tailwind).

Envíe la hoja de vida.

Interprete bilingüe remoto con experiencia

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Actuar como intérprete entre una amplia gama de personas con diversas voces, acentos, tiempos de habla y personalidades.

- Interpretación consecutiva.

- Proporcionar a las partes traducciones claras y exactas.

- Interpretar preguntas, respuestas, declaraciones, argumentos, explicaciones y otras formas de comunicación verbal.

- Interpretación sin adiciones ni omisiones.

- Cumplimentación de los registros de actividad diaria y demás documentación.

- Cumplimiento de la ética y las normas aplicables.

- Respetar los códigos éticos establecidos para garantizar que la información sensible y confidencial permanezca segura y protegida.

- Consultar diccionarios, enciclopedias y recopilaciones terminológicas para mantenerse informado y al día del significado de palabras y frases.

Conozca más detalles acá.

Profesor de Ingles - Medio tiempo o tiempo completo - Teletrabajo

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.

- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

- Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos:

- Residir en cualquier parte de COLOMBIA (Se validan extranjeros).

- Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.

- Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota.

- Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedaogia.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?

1- Ingrese a Magneto Empleos.

2- Cree su perfil gratuito y cargue su hoja de vida actualizada.

3- Use el filtro “Trabajo remoto” y seleccione “Medellín” como ubicación.

4- Revise las vacantes, verifique requisitos y salario.

5- Haga clic en “Postularme” para enviar su aplicación.

