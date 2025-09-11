Empleo en el sector salud: así puede aplicar a más de 8.000 ofertas

Uno de los sectores que, más allá de mover la economía, son imprescindibles en la vida diaria es el de la salud. Estos profesionales son requeridos constantemente en Colombia y atraviesa un momento clave: mientras el sistema enfrenta desafíos por falta de personal, las plataformas de empleo reportan miles de oportunidades abiertas. Según la plataforma Magneto Empleos, hay más de 8.000 vacantes disponibles en áreas como Medicina, enfermería, odontología, bacteriología, farmacología y otras ciencias de la salud. De ellas, más de 7.000 requieren ser cubiertas con urgencia. Este panorama refleja no solo la alta demanda de talento en hospitales, clínicas y laboratorios del país, sino también las oportunidades para recién graduados y profesionales con experiencia. Cargos como médicos generales, enfermeros, auxiliares de laboratorio, especialistas en salud ocupacional, terapeutas respiratorios y técnicos de farmacia figuran entre los más buscados. Le puede interesar: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

¿Por qué hay tanta demanda?

La plataforma Magneto concentra miles de oportunidades para profesionales y técnicos de la salud. FOTO: GETTY

Varios factores explican este fenómeno: el crecimiento de la población, la necesidad de cubrir turnos en zonas apartadas, el relevo generacional en ciertas especialidades y los retos pospandemia que siguen presionando a los sistemas de salud. Esto significa que quienes buscan empleo en este sector tienen un terreno fértil para encontrar estabilidad laboral e incluso posibilidades de ascenso rápido.

Ciudades y tipos de contratación

Las principales vacantes se concentran en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pero también hay alta demanda en regiones intermedias y rurales. Muchas ofertas incluyen contrato a término indefinido, beneficios extralegales y posibilidades de formación continua. Lea más: Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país

Ofertas laborales en el sector salud

Auxiliar de enfermería/ Esterilización - Bogotá

Salario: $ 1.430.875. Requisitos: - Experiencia mínima de 1 año. -Inscripción a Rethus. -Esquema de vacunas al día (Tétano y Hepatitis B). Habilidades: - Excel. - Comunicación. - Herramientas ofimaticas. Aplique acá.

Odontólogo (a) 36 Horas Jornada Pm - Bogotá CC Ensueño.

Salario: $ 2.129.000. Requisitos: - Tiempo de experiencia: mínimo 1 año de experiencia. - Formación académica: profesional en Odontología. Conozca también: Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país

Habilidades: - Manejo de Office. - Trabajo en equipo. - Trabajo bajo presión. - Comunicación asertiva. Postúlese aquí.

Auxiliar De Odontologia - Medellin

Salario: $ 1.281.116. Requisitos: - Minimo 1 año de experiencia en el cargo. - Importante contar con esquema de Vacunas al día y certificado inscripción en Rethus. Envíe la hoja de vida.

Medico especialista en Dermatología - Medellin

Requisitos: - Formación como Médico profesional con Especialización en Dermatología. - Debe contar con los cursos obligatorios como atención a victimas del conflicto armado, atención a victimas de violencia sexual, rut actualizado y póliza de responsabilidad civil vigente. - Contar con la inscripción en el RETHUS. Detalles de la vacante: - La empresa VIVA1A IPS requiere para su equipo de trabajo Médico Especialista en Dermatología para realizar consulta ambulatoria. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las vacantes en Magneto Empleos?