Ofertas de empleo en servicio al cliente: más de 53.000 oportunidades en todo el país

El sector de servicio al cliente es uno de los grandes motores de generación de empleo en Colombia. Prueba de ello es el gran ecosistema empresarial que hay al rededor con más 53.893 ofertas laborales disponibles, de los cuales más de 35.000 son requeridos con urgencia, según la plataforma Magneto Empleos.
Bogotá concentra la mayor parte de la demanda, con más de 31.000 ofertas, seguida por Medellín con más de 6.300 y Cali con más de 240 vacantes. Además, más de 31.000 posiciones no requieren experiencia previa, lo que convierte a esta área en una puerta de entrada para quienes buscan su primer empleo formal o desean cambiar de sector.
Le puede interesar: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali