Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles

El trabajo remoto ya no es una alternativa pasajera sino una de las modalidades más solicitadas por aquellos que buscan equilibrar su vida laboral y personal. En Colombia esta tendencia sigue creciendo y según datos de Magneto Empleos hay más de 1.100 vacantes disponibles en esta modalidad en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Los sectores con más oportunidades son Recursos Humanos; Administración y oficina; Call center, telemercadeo y BPO; y Servicio al cliente, áreas que han encontrado en el trabajo remoto una forma de ampliar su cobertura y atraer talento sin importar la ubicación geográfica. Especialistas en empleabilidad coinciden en que el trabajo remoto se ha convertido en la nueva normalidad. Expertos en empleabilidad coinciden en que el trabajo remoto se ha convertido en una ventaja competitiva tanto para empresas como para trabajadores. Por un lado, las organizaciones reducen costos de operación y acceden a un mayor número de candidatos; mientras que los empleados disfrutan de flexibilidad, ahorro en transporte y más tiempo para su vida personal.

Ofertas de trabajo remoto en Medellín, Cali y Bogotá

Las vacantes de trabajo remoto pueden consultarse y aplicarse en línea a través de Magneto Empleos. FOTO: Getty

Analista senior de procesos en Cali

Salario a convenir. Funciones: - Diseñar y liderar propuestas de transformación, mejora y automatización de los procesos evaluados, para operar con mayor eficiencia buscando alcanzar los objetivos del Banco, incrementar productividad, experiencia del Cliente y reducir los costos sin descuidar el control - Realizar medición y balanceo de cargas en áreas operativas y staff para mantener la productividad, apoyando al cumplimiento de los objetivos estratégicos o tácticos de las áreas. - Oficializar la actualización de la documentación interna de los procesos del Banco para garantizar la estandarización y formalización del modelo operativo, que apoya a las áreas en el debido cumplimiento de las actividades por los ejecutores de los procesos. Conocimientos específicos: - Experiencia en diseño y transformación de procesos. - Participación y liderazgo de proyectos, levantamiento de información y análisis de productividad. - Manejo de Bizagi, RPA/DPA, Herramientas Colaborativas, Power BI, Microsoft Power Platform (Power Automate, Power Apps, Power BI). - Experiencia en Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Agile, Design Thinking, Costumer Journey y Análisis de datos. Aplique acá.

Líder de mejoramiento continuo -Medellín

Salario a convenir. Requisitos y responsabilidades: - Liderar y promover la estandarización de los procesos, la adopción del modelo en la regional y compartir buenas prácticas entre países para asegurar que la ejecución de los procesos sea eficiente y brinde los mejores resultados para la compañía. - Mantener y asegurar la disponibilidad de la información que soporta los procesos en herramientas de fácil acceso y garantizar el debido control de sus actualizaciones, logrando que la información este a la mano y actualizada en todo momento - Formar Contribuir con la formación de usuarios en el Modelo de Procesos y herramientas y metodologías de mejoramiento continuo para el logro de los objetivos de cada plan de trabajo, buscando la adopción y familiarización con el proceso. - Explorar continuamente nuevas metodologías y herramientas de mejora de procesos, asegurando la así nuestra constante evolución hacia prácticas innovadoras y eficientes - Liderar el programa de continuous improvement en la regional desplegando capacidades en los diferentes equipos de las operaciones a través de la formación en metodologías de mejora continua para brindar a los usuarios herramientas para optimizar sus procesos. - Definir la metodología y herramientas a aplicar (Lean Six Sigma, Kaizen, Kanba, TOC, Medición de Cargas Laborales, Scrum, Design thinking, entre otros) en los proyectos de acuerdo con la necesidad para resolver de manera éxitosa y eficiente el problema a analizar. - 3 años de experiencia, profesional hasta especialización/ maestría. - Inglés C1. - Excel Avanzado. Aplique aquí.

Analista SARLAFT - Bogotá

Salario: $ 3.180.000. Responsabilidades: - Analizar riesgos y elaborar conceptos SARLAFT. - Realizar análisis transaccional y perfilamiento de clientes y aliados. - Ejecutar monitoreos seguimiento e informes de gestión. - Responder requerimientos de entes judiciales y solicitudes de la Dirección de Riesgos. - Actualizar matriz SARLAFT y documentación del área. - Monitorear PEP y realizar entrevistas. - Proponer indicadores de riesgo y apoyar en mejoras de procesos. Requerimientos: - Formación: Tecnólogo (a) o profesional en Administración Finanzas, Economía Ingeniería Industrial o áreas afines. - Experiencia: mínimo 1 año en áreas de riesgo: SARLAFT cumplimiento AML control interno. - Formación adicional deseable: diplomado/cursos SARLAFT (mínimo 160 horas) o especialización en riesgos y control. - Se valoran cursos de UIAF o experiencia equivalente. Postúlese acá.

Asesora comercial medio tiempo – modalidad virtual (Medellín)

Salario: $ 1.000.000. Requisitos: - Preferiblemente Estudiante de últimos semestres de Psicología. (o Experiencia Sector Salud) - Experiencia comprobable en ventas, preferiblemente en el sector salud o en la comercialización de software. - Habilidades de comunicación, persuasión y negociación. - Capacidad para trabajar bajo metas y generar cierres efectivos. - Alta orientación al servicio, empatía y habilidades interpersonales. - Residencia en Medellín (indispensable). Responsabilidades: - Contactar y asesorar a profesionales de la salud mental interesados en el uso de nuestra plataforma. - Realizar demostraciones virtuales del software y resaltar sus beneficios. - Gestionar el proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre. - Brindar acompañamiento comercial y resolver dudas de los clientes. - Cumplir metas de ventas establecidas por la compañía. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo remoto?