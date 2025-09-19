x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Actor de ‘Grey’s Anatomy’ murió trágicamente en accidente automovilístico

Brad Everett Young, actor de series como Grey’s Anatomy y películas como Charlie’s Angels, murió a los 46 años tras sufrir un trágico accidente en Los Ángeles.

  • Además de actor, destacó como fotógrafo colaborando con publicaciones como Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety. Imagen: Paramount.
    Además de actor, destacó como fotógrafo colaborando con publicaciones como Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety. Imagen: Paramount.
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

El actor y fotógrafo estadounidense Brad Everett Young, conocido por su participación en series como Grey’s Anatomy y películas como Charlie’s Angels y Jurassic Park III, falleció a los 46 años tras un trágico accidente automovilístico en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su publicista, Paul Christensen, a The Hollywood Reporter este miércoles 17 de septiembre.

Según informó su representante, el incidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre. Young conducía solo por la autopista 134 después de ver una película cuando su vehículo fue impactado por otro que circulaba en dirección contraria. El actor murió en el lugar debido a las lesiones sufridas, mientras que el otro conductor sobrevivió y fue hospitalizado.

Le puede interesar: Murió el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

“Brad tenía una pasión inigualable por las artes y por las personas que las respaldaban”, declaró Christensen. “Vivió su misión de mantener la creatividad viva, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, agregó en referencia a la iniciativa del actor para preservar programas de música y arte en escuelas de Estados Unidos.

Compañeros de profesión recordaron su carácter y talento. Chris McKenna, actor de General Hospital, le rindió homenaje compartiendo imágenes captadas por Young: “No veremos a nadie como él”. Por su parte, Parry Shan, también del elenco de esta serie, señaló que Young “fue una de las personas más amables y generosas” que ha conocido y destacó su “indomable positividad”.

Conozca: Este es el testamento Giorgio Armani: vender el 15% de su emporio de lujo

Trayectoria de Brad Everett Young

Brad Everett Young nació en Danville, Virginia, en julio de 1979. Tras graduarse en Averett University, donde se destacó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico, se mudó a Los Ángeles para perseguir su carrera actoral. Comenzó a actuar en la década de 1990 y tuvo papeles en series como Boy Meets World, Felicity, Grey’s Anatomy y Numb3rs, así como en películas como Love & Basketball, Charlie’s Angels, Jurassic Park III, I Love You, Man, The Artist y Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Además de su carrera frente a las cámaras, Young se convirtió en un reconocido fotógrafo de celebridades, colaborando con publicaciones como Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety. También logró retratos de personalidades como David Harbour, Seth Green, Sarah Michelle Gellar y Harvey Guillén, entre otros.

Brad Everett Young deja en vida a su hermano Chris. Próximamente se anunciarán los detalles sobre su funeral y los homenajes conmemorativos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida