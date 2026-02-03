“Es una muestra de ignorancia”: director de Noticias RCN condenó comentario racista de Johanna Fadul en La casa de los famosos

Una tormenta en redes sociales desató los comentarios y la posterior expulsión de Johanna Fadul de la tercera temporada del reality La casa de los famosos. La discordia se inició luego de que, durante la gala de posicionamiento, la actriz de Padres e hijos hiciera declaraciones consideradas racistas contra su compañero Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita. En contexto: (Video) Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios racistas contra “Campanita” Fadul dijo: “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego es tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”.

Esto generó todo tipo de reacciones, no solo entre los demás participantes, sino también por parte del Jefe, quien tomó la decisión de expulsarla de la competencia al considerar que se incurrió en una falta de respeto contra Campanita, la audiencia y la población afrocolombiana. “Johanna, he decidido aplicar la sanción máxima. A partir de este momento quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa. La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, aseveró el Jefe.

En su defensa, la actriz decidió disculparse por las desafortunadas declaraciones emitidas y por lo que estas pudieron haber provocado posteriormente, además de reconocer que es un “ser humano que también comete errores”. “Jamás fue mi intención. Básicamente, es pedir perdón, porque detrás de la actriz hay un ser humano que también se equivoca. Para mí, todos somos iguales. Gracias por el espacio, porque también es decirle a Colombia que no está bien. Vale la pena arrepentirse y aprender de los errores”, afirmó Fadul en medio de su llanto.

La inconformidad del director de Noticias RCN

Por su parte, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, decidió pronunciarse durante una emisión del noticiero sobre este episodio y expresar, desde su sentir, que no está de acuerdo con ningún tipo de violencia o discriminación contra las personas por su color de piel, porque este tipo de conductas no deben permitirse. “Una participante de La casa de los famosos lanzó una frase que, más que eso, constituye una ofensa y un contenido racista que resulta absurdo... Que a estas alturas de la vida se descalifique a una persona por el color de su piel es absurdo y una muestra de profunda ignorancia”, afirmó el director José Manuel Acevedo.

Fadul ha compartido algunos videos en su cuenta de Instagram, en los que ha expresado una vez más sus disculpas por las declaraciones, asegurando que no fue su intención. “Ante los ojos de Dios, jamás sería capaz de pasar por encima de absolutamente nadie. Y sí, me duele, me siento muy mal porque sé que allá afuera lo entendieron de una manera que no era”, afirmó ante las cámaras antes de su expulsión.

