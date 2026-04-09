Puerto Rico según Bad Bunny: lugares imperdibles para conocer la isla

Mucho se ha hablado de Bad Bunny este año, entre otras cosas, por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, por su triunfo en los Grammy –se quedó con tres galardones, incluyendo el histórico premio a Álbum del Año –, por tener casi 30 canciones con más de 1 billón de reproducciones en Spotify, en fin, se ha dicho de todo. Le puede interesar: Bad Bunny en Tokio: el concierto del billón Pero cuando todas las luces apuntan Bad Bunny, él apunta a Puerto Rico, quiere que la isla brille, que la gente la conozca, pero no sólo por sus playas, sino por su cultura, su gente, por su historia de lucha y resistencia, de eso, justamente, se trata Debí Tirar Más Fotos. El disco es una dedicatoria a la isla: “Este proyecto es dedicado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero”, se lee en el disco. Debí Tirar Más Fotos es un viaje que arranca en Estados Unidos con NUEVAYoL, el primer tema –que empieza con un sample de Un Verano en Nueva York del Gran Combo de Puerto Rico–, y va recorriendo la isla y sus dinámicas a lo largo de las otras 16 canciones. Es un disco lleno de detalles, de guiños y homenajes, un disco que enaltece a Puerto Rico. Un acto de resistencia, pero también una guía para recorrer la isla. Estos son alguno de los lugares por los que nos lleva Bad Bunny.

Playa Cabo Rojo, al suroeste de Puerto Rico. Foto cortesía Discover Puerto Rico.

Una vuelta por la playita

A Bad Bunny le encanta la playa. Es el escenario de gran parte de sus canciones. Baby, te vo'a dar una vuelta por la playita

Te vo'a llenar de besito' la carita/Un día conmigo es lo que tú necesita'/Sonriendo, tú te ves más bonita, dice en WELTiTA, la canción en colaboración con Chuwi. Puerto Rico tiene un poco más de 430 kilómetros de playa. Entre las más apetecidas están Playa Flamenco, en Culebra, un pequeño archipiélago a 27 km de la isla grande (Puerto Rico), La Playuela en Cabo Rojo y El Escambrón en San Juan, pero la canción con Chuwi hace una mención especial a la leyenda del Pozo de Jacinto, que tiene lugar en la Playa Jobos, en Isabela. Contigo me siento distinto/Hay algo cuando nos miramo’/Y en el pozo, nos dimos la mano/Y gritamo’: ¡Jacinto!, dice la canción. Por ser una leyenda que se mantiene viva a través de la tradición oral, las versiones van cambiando, pero más o menos lo que se cuenta es la historia de un campesino llamado Jacinto que solía acercarse a la cueva para comer, llevando la correa de su vaca amarrada a la cintura. Un día, cayó un trueno y asustó a la vaca, que corrió y se fue al pozo arrastrando a Jacinto. Los dos se ahogaron. Por eso se dice que si alguien se acerca al pozo y grita el nombre de Jacinto, él se enfurece y el mar salpica.

Museo Castillo Serralles en Ponce. Foto cortesía Discover Puerto Rico.

De Arecibo hasta Ponce

Cómo el disco es un viaje, Bad Bunny menciona un montón de lugares. En Café con Ron, su colaboración con Los Pleneros de la Cresta, dice, De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón/Es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Con la mención de esos lugares, recorre la isla de lado a lado, pues cada uno está ubicado en un extremo distinto. Puerto Rico es una isla pequeña, pero con mucho por conocer. En Arecibo es imprescindible pasar por la Cueva del Indio con sus petroglifos taínos, el Faro, el Parque Histórico y la Cueva Ventana. En Ponce se destacan El Museo Castillo Serralles, Isla de Caja de Muertos y la Isla Cardona. En Fajardo están la Reserva Natural Cabezas de San Juan, el Balneario Seven Seas, Cayo Icacos y La Zanja, una piscina natural formada por rocas en la costa. Por último, está Frontón, un barrio ubicado en el municipio de Ciales, famoso por el Museo del Café, la cascada Las Delicias y el Charco El Morón.

San Juan, capital de Puerto Rico. Foto cortesía Discover Puerto Rico.

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