Bako, vocalista de The Mills, alerta sobre estafa bancaria: así operan los falsos asesores que casi lo tumban

Una llamada que parecía rutinaria, con supuestos protocolos de seguridad y funcionarios identificados con nombre, cargo e incluso número de “radicado”, estuvo a punto de convertirse en el robo de sus ahorros. El cantante bogotano Bako, vocalista de la banda de rock The Mills, denunció públicamente que casi cae en una nueva modalidad de estafa bancaria que suplanta a entidades financieras y engaña a las víctimas para que trasladen su propio dinero a cuentas controladas por delincuentes. Conozca: Así funcionan los ‘Papayazos bailables’, la jugada de Nequi para frenar fraudes, robos y estafas en diciembre El artista relató la experiencia en redes sociales como una advertencia para otros usuarios. “Casi me tumban, casi. Algo dentro de mí me dijo: pilas”, contó en un video en el que detalló paso a paso cómo operan los estafadores. Según explicó, todo comenzó con una llamada desde un número desconocido. Al otro lado de la línea, un hombre que se presentó como funcionario del banco le aseguró que alguien intentaba hacer una transferencia desde su cuenta a través de la “sucursal telefónica”

“Me dijeron que la persona había fallado preguntas de seguridad y por eso activaron las alertas”, recordó. El discurso incluía términos técnicos y un tono de urgencia que buscaba generar estrés y presión para actuar rápido. Luego, lo comunicaron con otra supuesta asesora del área de seguridad, quien le indicó que debía crear un “bolsillo digital” para proteger su dinero mientras se bloqueaba la operación sospechosa. La instrucción parecía simple: abrir el bolsillo desde la aplicación y trasladar allí los recursos. Lea también: Las dudas y quejas sobre Bre-B, el nuevo sistema de pagos, que arranca operación masiva el 6 de octubre La señal de alerta apareció cuando le pidieron ingresar un número de “radicado” en lugar de su cédula. “Cuando quité el guion, ese número parecía una cédula. No me dio buena espina”, explicó. Ante la duda, decidió colgar e ir personalmente a una sucursal. Allí, un asesor le confirmó que se trataba de una suplantación. “Nosotros nunca llamamos para eso”, le dijeron. En ese momento, la comunicación con los supuestos funcionarios se cortó.

¿Qué ocurrió después?

Según le explicaron en el banco, la modalidad consiste en convencer a la víctima de crear un bolsillo o subcuenta con el número de identificación del estafador y mover allí el dinero, creyendo que está protegiéndolo, cuando en realidad lo está transfiriendo. “Lo jodido es que no te piden links ni claves. Tú mismo haces todo”, advirtió el músico. El caso no sería aislado. La periodista Ana Cristina Restrepo también aseguró haber recibido una llamada con el mismo libreto. “Me pasó exactamente lo mismo”, escribió en redes sociales, donde alertó que este tipo de engaño lleva meses circulando.