“Fuiste un h*** con Yeison”: Ciro Quiñonez responde a Giovanny Ayala tras criticar el homenaje a Yeison Jiménez

Lo que debía ser un tributo a la memoria y obra de Yeison Jiménez el pasado miércoles, 14 de enero, se transformó en el epicentro de una confrontación pública por redes sociales entre figuras de la música popular en Colombia.
Le puede interesar: Video | En el Movistar retumbó El Aventurero en el Cielo, la nueva canción en homenaje a Yeison Jiménez
La ceremonia, que no solo dejó momentos sobre las presentaciones musicales, sino también de las palabras e intervenciones de los familiares de Yeison, desató una cadena de descalificaciones que expusieron presuntas fracturas en las relaciones personales entre los artistas del gremio.