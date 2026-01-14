“No escuché voz pidiendo ayuda”: el relato de un agricultor que intentó ayudar la avioneta siniestrada de Yeison Jiménez

Los nuevos y recientes detalles revelados por Sergio Alayón, un agricultor que se encontraba realizando sus labores de tierra diarias en un cultivo cuando el fuerte sonido de una aeronave interrumpió la jornada, detallaron la magnitud del accidente de Yeison Jiménez. Le puede interesar: “Estuvo en mantenimiento todo diciembre, este año la iba a cambiar”: amigo de Yeison Jiménez reveló detalles sobre avioneta siniestrada El pasado sábado 10 de enero, la avioneta de color blanco y con placa N325FA que transportaba al reconocido cantante de música popular, de 34 años, y a otros miembros de su equipo de trabajo, se estrelló en una zona rural de Paipa, Boyacá.

De acuerdo con la información conocida tras una conversación de uno de los primeros testigos del accidente del cantante con La FM, esta persona contó que observó la secuencia completa del siniestro desde su posición en el campo. “La avioneta viene en esa misma dirección más o menos, yo estoy allí fumigando el semillero y yo volteo a mirar así hacia arriba y cuando ya la veo caer aquí, yo volteo a mirar así hacia arriba y cuando ya la veo caer aquí, ella rebota aquí, resbalada, se estrella contra la mata de acacia y es cuando ella ya explota, es decir, más o menos cinco segundos”, relató Alayón sobre el momento exacto del choque.

El intento fallido de rescate

Inmediatamente después de ver el impacto contra el terreno de acacia, el agricultor relató que soltó su maquinaria de fumigar y corrió hacia el lugar del siniestro con la intención de socorrer a los tripulantes.

A pesar de su reacción inmediata, la velocidad de los acontecimientos impidió cualquier maniobra de ayuda. “Tratando de auxiliar”, explicó Alayón lo que vivió, aunque la situación se tornó crítica en cuestión de instantes al notar que las posibilidades de rescate eran mínimas. De acuerdo con el testimonio del testigo, el fuego se propagó de manera rápida e irreversible en la zona del impacto. “Cuando llegue, la avioneta se prende en llamas y pasados dos minutos se explota el tanque de gasolina”, sostuvo. El agricultor enfatizó que el tiempo transcurrido entre el choque y la primera explosión de la aeronave fue de aproximadamente cinco segundos, un margen de tiempo que anuló cualquier intento de ayuda por parte de él y las personas que se encontraban cerca del lugar.

En la aeronave Piper Navajo, de matrícula N325FA, viajaban seis ocupantes, incluido el cantante Yeison Jiménez. FOTO: Flickr - Wikimoons y @yeison_jimenez

La llegada de los organismos de socorro

Pocos minutos después de que Alayón intentara intervenir por cuenta propia, efectivos de la Policía Nacional y miembros de la Defensa Civil arribaron al punto del accidente. Los equipos de emergencia llegaron con refuerzos e implementos necesarios para intentar sofocar las llamas que consumían los restos de la aeronave. En su entrevista de este 13 de enero con La FM, el agricultor reiteró la imposibilidad de rescatar a las víctimas en ese instante debido a la intensidad del incendio. El reporte indicó que las autoridades trabajaron en la zona para extinguir el fuego y asegurar el perímetro donde quedó la avioneta. “Trato de auxiliar, pero no, no había posibilidades de auxiliar nada porque al instante se prende en llamas. Yo trato de llegar ahí para colaborar, pero no se puede hacer nada. Más o menos a los dos minutos y medio explota el tanque de la gasolina”, afirmó.

El silencio tras el siniestro