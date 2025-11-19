Claudia Lozano, presentadora de Caracol TV, reapareció tras varios meses fuera del programa por una trombosis: esto dijo

La presentadora Claudia Lozano, de 43 años, reconocida por su trabajo en Show Caracol, sorprendió a sus seguidores al ausentarse de la televisión y redes sociales desde agosto.

La razón detrás de su ausencia fue un episodio de salud que comenzó en junio, cuando fue diagnosticada con trombosis venosa profunda, una condición que requiere atención inmediata y puede generar complicaciones graves.

La trombosis obligó a Lozano a someterse a una cirugía abdominal de siete horas para remover los coágulos.

Lea más: De la pasarela a montar en metro, así presentó J Balvin su colección de accesorios con Vélez

Aunque la operación fue exitosa, complicaciones posteriores provocaron que la presentadora ingresara a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció varios días bajo constante vigilancia médica.

Ariel Osorio, presentador de Noticias Caracol, informó en su momento sobre la gravedad del procedimiento. “Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”.

Tras abandonar el hospital, Claudia inició un proceso de recuperación en su hogar, manteniéndose fuera de la rutina habitual y de sus redes sociales. Su última publicación antes del silencio fue el 5 de agosto.

Recientemente, la presentadora reapareció en Instagram con un emotivo video dirigido a sus más de 200 mil seguidores, donde compartió los desafíos que enfrentó y agradeció el respaldo recibido.