Así puede pasar una noche en el estadio donde se jugará el partido inaugural del Mundial 2026

En tres meses, los equipos de México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la capital del país norteamericano. Es en ese mismo lugar que un grupo de fanáticos podrá pasar la noche junto a Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador mexicano del siglo XX.
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Este evento hace parte de las experiencias que ofrece Airbnb, que en años anteriores ha ofrecido espacios culturales como el que organizó en 2025 en Medellín junto a la cantante Karol G.