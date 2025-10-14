x

Daniela Álvarez, la colombiana que hará historia en el Victoria’s Secret Fashion Show

La exreina de belleza compartió en sus redes sociales la felicidad que siente por estar invitada al evento.

  Daniela Álvarez nació en mayo de 1988 en Barranquilla. En 2011 fue escogida señorita Colombia. Foto. Getty.
    Daniela Álvarez nació en mayo de 1988 en Barranquilla. En 2011 fue escogida señorita Colombia. Foto. Getty.
El Colombiano
El Colombiano
14 de octubre de 2025
bookmark

El 15 de octubre, la exreina de belleza y presentadora colombiana Daniela Álvarez participará en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show que se tendrá lugar en Nueva York. Aunque no se sabe si estará en la pasarela o entre el público, Alvarez será la tercera personalidad colombiana en este evento que deja huella en el calendario de la moda mundial. Ya antes se había anunciado la participación de la cantante Karol G y la modelo Valentina Castro.

Siga leyendo: Desfile Victoria´s Secret: dónde y a qué hora ver las presentaciones de Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro

“Hoy no llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto de lo que imaginé”, afirmó Álvarez en una historia de Instagram. “Hoy estoy aquí en Nueva York invitada en representación de mi Colombia y lo más lindo es que no estoy sola. Este año dos colombianas más también harán historia en este icónico show dejando en alto el nombre de nuestro país con su luz”, se lee en la publicación de la modelo.

Escogida en 2011 para ser Señorita Colombia, Álvarez ha tenido un buen año. Al menos así lo confirman su participación en Le Défilé 2025, uno de los eventos más comentados de la Semana de la Moda de París, y el éxito que han cosechado sus contenidos motivacionales en redes sociales.

Le puede interesar: Universal Orlando ahora tiene 4 parques y 11 hoteles: un destino que te dejará sin aliento

Luego de su paso por el mundo de los reinados de belleza, Álvarez vivió en 2020 una serie de complicaciones de salud. Este proceso médico concluyó en la amputación de su pie y parte de su pierna izquierda debido a una isquemia (disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo en alguna parte del cuerpo, según definición de una web médica).

Utilidad para la vida