El tercer juicio contra el exproductor Harvey Weinstein fue declarado nulo

Un juez estadounidense declaró este viernes la nulidad del juicio contra el encarcelado exmagnate del cine Harvey Weinstein. El fiscal informó que el jurado no logró, una vez más, alcanzar un veredicto sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a la actriz Jessica Mann. “Si bien nos decepciona que el proceso haya concluido con la nulidad del juicio, respetamos profundamente el sistema de jurados y agradecemos sinceramente a todos los miembros del jurado por su tiempo y dedicación. Durante casi una década, Jessica Mann ha luchado por la justicia”, declaró en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento #MeToo, ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá tras las rejas. Fue la tercera vez que Mann subió al estrado para testificar contra Weinstein. En 2020 un veredicto de culpabilidad contra el exmagnate fue anulado por gestión indebida de testigos, y otro proceso también fue anulado en 2025 por una disputa en la sala del jurado. El portavoz de Weinstein, Judah Engelmayer, declaró a la AFP que “tras escuchar las pruebas en múltiples ocasiones y ver que dos jurados han sido incapaces de alcanzar la unanimidad, está claro que existe una duda razonable significativa en este caso”. “La Fiscalía de Distrito de Manhattan debería dejar de volver a juzgar el mismo caso y centrar su tiempo y los recursos de los contribuyentes en los verdaderos delitos violentos, el caos y los problemas de seguridad pública que afectan a los neoyorquinos a diario”, agregó. Afirmó igualmente que una encuesta realizada por la defensa reveló que nueve de los 12 miembros del jurado estaban a favor de la absolución. La AFP no pudo verificar de forma independiente dicha afirmación.

Un “milagro”

Durante el juicio, Mann recordó cómo Weinstein la colmó de elogios tras conocerse en una fiesta a principios de 2013, cuando ella era una aspirante a actriz de 27 años y él una figura de gran poder en Hollywood. “Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman”, relató. Añadió que el aparente interés de Weinstein en impulsar su carrera —incluida la compra de libros sobre actuación— le pareció, en un principio, un “milagro”. Al dar su testimonio, la voz de la mujer de 40 años se quebró en varias ocasiones y debió parar de hablar.