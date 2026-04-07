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Periodista de Win Sports denuncia campaña de difamación desde perfil de Facebook: “Es muy grave”

Salomé Fajardo fue víctima de una publicación falsa en la que se hablaba mal de un equipo de fútbol y se incluían supuestos sobornos relacionados con un mal arbitraje durante un partido de la Liga.

  • Un perfil de Facebook habría emitido afirmaciones falsas utilizando el nombre de la periodista Salomé Fajardo. FOTO: Tomada de X @Salomefajardo
    Un perfil de Facebook habría emitido afirmaciones falsas utilizando el nombre de la periodista Salomé Fajardo. FOTO: Tomada de X @Salomefajardo
El Colombiano
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hace 2 horas
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En el mundo del fútbol existen periodistas que son víctimas de cadenas de difamación a través de redes sociales, como una forma de generar contenido o aumentar el número de seguidores. Esto perjudica la imagen de los profesionales de la comunicación y, de manera directa, la de los medios, que son las empresas encargadas de ofrecer contenidos a sus audiencias.

En esta ocasión, la víctima ha sido la periodista de Win Sports, Salomé Fajardo, cuyo nombre habría sido utilizado en una página de Facebook para hacer comentarios sobre el partido entre el Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali por la Liga BetPlay.

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El encuentro terminó 2-1 a favor de los ‘azucareros’ en un juego marcado por una serie de errores en el arbitraje. Sin embargo, Fajardo denunció que una cuenta de Facebook llamada Humor Rojiblanco publicó una serie de declaraciones que fueron atribuidas a ella y que calificó como falsas.

En el perfil de esta página se lee lo siguiente: “Junior y Ortiz hicieron todo lo posible para perjudicar al Cali: primero, una expulsión de la que se retractó el árbitro, y luego un penal inexistente. Gracias a Dios y al fútbol del Deportivo Cali, esta vez la chequera no triunfó; de lo contrario, hubiera sido una vergüenza”.

Periodista de Win Sports denuncia campaña de difamación desde perfil de Facebook: “Es muy grave”

La periodista no tardó en pronunciarse para desmentir la información y aseguró que se contactó con el administrador de la cuenta, además de hacer un llamado a no caer en este tipo de afirmaciones que afectan su buen nombre.

“Hoy, en Facebook, la página Humor Rojiblanco publicó un texto sobre algo que yo no he dicho, no me he expresado así. Luego, me informaron que alguien había pagado para que ellos hicieran esa publicación, lo cual me parece muy grave”, escribió en su cuenta de X.

Periodista de Win Sports denuncia campaña de difamación desde perfil de Facebook: “Es muy grave”

Aunque la publicación permaneció cinco días al ojo público, el administrador de la cuenta de Humor Rojiblanco le respondió a Salomé que este tipo de publicaciones son pagadas por personas que buscan desprestigiarla y hacerle perder credibilidad, independientemente si se trata de compañeros de trabajo.

“Les pedí que, por favor, borraran la publicación, que eso es mentira, y al final me escriben algo que es muy cierto: hay alguien que quiere difamar mi trabajo. Esto da tristeza; uno trabaja duro por construir una carrera. Esto no debe pasar”, agregó la periodista.

La situación con Fajardo llamó la atención de usuarios y colegas en redes sociales, quienes enviaron mensajes de apoyo ante este tipo de escenarios, en los que incluso se paga para dañar la reputación profesional de una figura pública o de un periodista que cumple con su labor.

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