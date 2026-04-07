Periodista de Win Sports denuncia campaña de difamación desde perfil de Facebook: “Es muy grave”

En el mundo del fútbol existen periodistas que son víctimas de cadenas de difamación a través de redes sociales, como una forma de generar contenido o aumentar el número de seguidores. Esto perjudica la imagen de los profesionales de la comunicación y, de manera directa, la de los medios, que son las empresas encargadas de ofrecer contenidos a sus audiencias.

En esta ocasión, la víctima ha sido la periodista de Win Sports, Salomé Fajardo, cuyo nombre habría sido utilizado en una página de Facebook para hacer comentarios sobre el partido entre el Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali por la Liga BetPlay.

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El encuentro terminó 2-1 a favor de los ‘azucareros’ en un juego marcado por una serie de errores en el arbitraje. Sin embargo, Fajardo denunció que una cuenta de Facebook llamada Humor Rojiblanco publicó una serie de declaraciones que fueron atribuidas a ella y que calificó como falsas.

En el perfil de esta página se lee lo siguiente: “Junior y Ortiz hicieron todo lo posible para perjudicar al Cali: primero, una expulsión de la que se retractó el árbitro, y luego un penal inexistente. Gracias a Dios y al fútbol del Deportivo Cali, esta vez la chequera no triunfó; de lo contrario, hubiera sido una vergüenza”.