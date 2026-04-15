Un video viral muestra a un robot humanoide persiguiendo y ahuyentando en Varsovia a tres jabalíes en plena vía urbana. La escena, difundida masivamente en redes sociales, ha generado reacciones de asombro y críticas sobre el uso de la inteligencia artificial en entornos cotidianos.
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El protagonista es Edward Warchocki, conocido en Polonia con el sobrenombre de “Edek”, un androide modelo G1 desarrollado por la empresa china Unitree Robotics. El robot, que simula comportamientos humanos, es toda una celebridad en Polonia por su capacidad para interactuar con personas y desenvolverse en espacios públicos.