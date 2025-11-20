Casi la echan del concurso y resultó ganadora, de México es la nueva Miss Universo 2025

Miss Universo 2025 fue un certamen lleno de escándalos y polémicas. A comienzos de noviembre, cuando las cerca de 120 candidatas llegaron a Pak Kret, Tailandia, se generó un escándalo mayúsculo cuando la representante de México, Fátima Bosch, fue expulsada del evento debido a una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente del concurso y presidente del Miss Grand Internacional que la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.
“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le respondió Bosch al señor Nawat en medio de la acalorada discusión.
El hecho se complicó cuando Fátima salió del recinto y varias de sus compañeras, incluyendo la Miss Universo que entregaría la corona, se levantaron para abandonar el lugar y allí se dio otro momento bochornoso cuando el directivo llama a seguridad para que las saquen, y luego amenaza: “Alto, alto. Si quieren seguir participando se deben de sentar”.
A Fátima Bosch casi la echa este ejecutivo de Miss Universo, que luego tuvo que pedir disculpas y hasta lo hizo llorando públicamente y ahora fue la ganadora del Miss Universo incluso dejando en segundo lugar a la representante local, Miss Tailandia, Veena Praveenar Singh.