Eugenio Derbez volverá a ser la voz de Burro en el doblaje latino de ‘Shrek 5’

Con 40 años de edad, el tolimense se ratifica como el goleador histórico de Colombia. Inició la Liga Betplay-1 2026 con doblete en la victoria del Once frente al Cúcuta Deportivo.
El gobierno alemán se pronunció con respecto a la situación. Puso la solución en manos de la Federación de Fútbol del País.
Tras superar una delicada lesión de rodilla y ser intervenido quirúrgicamente, el lateral colombiano de 29 años podría volver a tener acción en la Premier League muy pronto con el club que ha sido protagonista.
La entrega de la Hacienda Virgen del Cobre terminó en polémica. Lo que fue presentado como un avance en la reforma agraria, acabó invadido por líderes que alegan un mal proceder de la ANT. Aquí le contamos la historia.
El daño del puente La Limona le descuadró la rutina tanto a quienes usan los buses como a quienes viajan en carro. Este fin de semana darían vía y terminaría el calvario.