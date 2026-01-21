Sentado en una banca del Parque del Artista: así sorprendieron a presunto implicado en masacre de Andes

Uno de los principales sospechosos de la masacre ocurrida en Andes en marzo de 2025 fue sorprendido por la Policía mientras estaba sentado en una banca del Parque del Artista en Itagüí. La captura fue anunciada por la Alcaldía de este último municipio, desde donde se señaló que el sospechoso cayó gracias al sistema de cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía. En contexto: Masacre en Andes, Antioquia, ocurrió en el epicentro de la guerra entre el Clan del Golfo y La Terraza El operativo se desplegó durante la madrugada, cuando los operarios del circuito cerrado de televisión de Itagüí detectaron a una persona con actitud sospechosa, sentada en una banca de ese parque ubicado en el norte de Itagüí. Hacia las 5:40 de la mañana al lugar llegó, en una reacción relámpago, una patrulla de la Policía, que interceptó al hombre y le pidió los papeles para revisar sus antecedentes judiciales.

Fue de esta manera que los uniformados se dieron cuenta de que el sujeto tenía a cuestas una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y venía huyendo de las autoridades desde hace casi un año. Según precisaron las autoridades, el hombre sería conocido en el bajo mundo como alias Fly y dentro de las investigaciones que se han realizado fue relacionado con una masacre perpetrada en el corregimiento de Santa Rita de Andes. Lea más: Agarraron a “duro” de la Terraza que sería presunto responsable de masacre que sacudió al Suroeste antioqueño Este último caso, cabe recordar, ocurrió en marzo de 2025, cuando cuatro personas fueron asesinadas en una finca de ese municipio del Suroeste antioqueño. Según trascendió entonces, al lugar llegaron hombres armados, sacaron cuatro personas de una vivienda y afuera de la propiedad las ultimaron con armas de fuego.

Dentro de las víctimas estaban dos personas de nacionalidad venezolana, que se presume estarían en la zona trabajando como recolectores de café, y otras dos personas identificadas como Ovidio de Jesús Cardona Henao y su hijo Hermis de Jesús Cardona Arredondo. Estos dos últimos eran residentes de la vereda Media Luna y también trabajaban en fincas cafeteras para ganarse la vida.

Dos de la víctima de la masacre de este miércoles fueron Ovidio de Jesús Cardona Henao y Hermis de Jesús Cardona Arredondo. FOTOS: Cortesía

“El mayordomo manifiesta que hacia medianoche llegaron unos tipos, que él no los vio. Simplemente, le tocaron la puerta, por lo que él manifiesta, le dijeron que no fuera a salir. Después escucharon mucha algarabía en el alojamiento donde estaban los trabajadores y se escucharon unos disparos”, narró entonces el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez. Posteriormente el caso fue asociado al accionar de la banda La Terraza, grupo con presencia en esa zona del departamento y que lucha por ganarse el control en una guerra contra el Clan del Golfo. Diego Torres, alcalde de Itagüí, destacó la precisión del operativo y sostuvo que el mismo fue posible gracias a la inversión sostenida en robustecer el sistema de vigilancia en ese municipio. Lea además: Capturaron por homicidio culposo a conductor ebrio que atropelló a pareja que iba para misa Entre tanto, el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, recordó que en junio de 2025 la Policía ya había capturado a cinco presuntos implicados en esa misma masacre y desde entonces estaba tras la pista de alias Fly. En el caso de La Terraza, el alto oficial precisó que dicha estructura ha sufrido la captura de otras 10 personas, que son señaladas de estar implicadas en por lo menos 38 homicidios perpetrados entre 2023 y 2025.

