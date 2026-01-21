Prueba reina: revelan chats entre Zenaida y domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio

La Fiscalía sigue investigando la trágica muerte de dos menores de edad luego de ingerir unas frambuesas envenenadas con talio. En las últimas horas se dio a conocer lo que sería la prueba reina del caso.
Los chats entre Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán Castro, con el domiciliario que entregó las frutas contaminadas con el peligroso químico serían una evidencia para mostrar ante las autoridades judiciales en contra de las señaladas por la muerte de las menores.
Los mensajes que fueron dados a conocer por Noticias RCN datan del 3 de abril cuando al parecer, Zenaida, amiga de la principal sospechosa por el fallecimiento de las niñas, recibe la notificación del domiciliario quien le indica que las frambuesas fueron recibidas.
-Mujer: Buenas.
-Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega.
-Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe.
-Domiciliario: Tranquila, yo espero.